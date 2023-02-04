Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'den (STM) yapılan yazılı açıklamaya göre, dünyanın en aktif donanmalarından Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından başlatılan Yeni Tip Denizaltı Projesi'nde (YTDP) önemli bir teslimat daha tamamlandı.

Türkiye'de ilk kez milli imkanlarla reis sınıfı denizaltılar için Gürdesan Gemi Makinaları Sanayii Ticaret AŞ'de üretilen, denizaltı torpido kovanlarının yer aldığı baş kısmı "Section 50"nin, dördüncü ve son teslimatı Gölcük Tersanesi Komutanlığına gerçekleştirildi.

Section 50 bölümü, projenin son denizaltısı olan TCG SELMANREİS'e entegre edilecek.

Mekanik olarak işlenmiş ve donatıma hazır hale getirilen son Section 50 bölümü, Gölcük Tersane Komutanlığı'nda donatılacak. STM ve Gürdesan, TCG MURATREİS'e entegre edilecek ilk "Section 50" teslimatını Eylül 2021'de, TCG AYDINREİS ve TCG SEYDİALİREİS'e entegre edilecek ikinci ve üçüncü teslimatları ise Temmuz 2022'de gerçekleştirmişti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin "Mavi Vatan"da gücüne güç katacak çalışmalara aralıksız devam ettiklerini belirterek, "STM mühendislerimiz ve yerli sanayimizin katılımıyla Reis sınıfı denizaltılar için yerli olarak üretimini gerçekleştirdiğimiz, torpido kovanlarının yer aldığı baş kısımların son teslimatını tamamladık. Ülkemizin en modern denizaltı platformu olacak Reis sınıfı için yaptığımız bu son teslimat, ülkemize, donanmamıza ve Mavi Vatan'a hayırlı olsun. Kritik sistemlerde yerlileştirme adımlarımızı atmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.