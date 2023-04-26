“#Manifest: Şans Ayağıma Gelsin” diyen Alina Boz, sembollerin enerjisine olan inancını ayakkabılarında yer alan simgelerle gösteriyor.

Kaliteli bir yaşam için “iyi düşün, iyi hisset” akımı, son yıllarda hayatımızda oldukça büyük bir yer edindi. Üzerimizde taşıdığımız doğal taşların, sembollerin uğur, enerji ve huzur getirdiğine duyduğumuz inanç, aynı zamanda yepyeni ve renkli bir estetik anlayışının da kapılarını araladı. PUMA’nın yeni Lucky Charms Koleksiyonu işte bu akımdan ilham alıyor. Yapılan iletişim çalışmalarında Lucky Charms ruhunu yansıtan Alina Boz ise “#Manifest: Şans Ayağıma Gelsin” diyor.

Konuyla ilgili Alina Boz, “Sembollerin enerjisine inanan biriyim. Üzerimde taşıdığım minik uğurlar, ritüeller ve manifestler bana her zaman kendimi iyi hissettiriyor. Giyim tarzımın da bu pozitif ruh halini yansıtması çok önemli. PUMA’nın Lucky Charms koleksiyonuna da bu yüzden bayıldım. Tasarımları ve üzerlerindeki minik detaylar tam olarak bu enerjiyi yansıtıyor. PUMA ile böyle pozitif ve eğlenceli bir iş için bir araya gelmek çok güzel.” dedi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ