PUBG MOBILE World Invitational’da (PMWI) dünyanın dört bir yanındaki takımlar, oyuncuların turnuvaya daha fazla dahil olmalarını sağlayacak bir taraftar oylamasına hazırlanıyor. 2023 PMWI ALLSTARS Oylaması 26 Mayıs'ta başlayacak ve hangi takımların turnuvanın ilk aşamasına katılmaya hak kazanacağını doğrudan belirleyecek.

PUBG MOBILE, Gamers8 tarafından desteklenen ve dünyanın dört bir yanındaki takımların büyük heyecanla hazırlandığı, en büyük oyun ve espor festivali 2023 PUBG MOBILE World Invitational (PMWI) elemeleri için yeni bilgiler açıkladı.

Taraftarlar, 26 Mayıs'ta oyun içinde yer alan PMWI ALLSTARS Oylama etkinliği sayesinde turnuvanın ilk bölümünde favori takımlarının elemelere katılmasına yardımcı olmak için heyecan verici bir fırsata sahip olacaklar. 11 – 16 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan PMWI, etkinliğin ilk yarısı boyunca devam edecek olan PMWI Alltars Aşaması ve 14 Temmuz'dan itibaren başlayacak olan PMWI Ana Turnuvası olmak üzere iki aşamadan oluşacak.

2023 PMWI ALLSTARS Oylaması 26 Mayıs'ta başlıyor

Oyun severler, önümüzdeki günlerde tüm takımların takipçilerinden destek toplamak için sosyal medyada hazırlandığını görmeye başlayacak. Ayrıca yardımcı olmak için neler yapabileceğiniz hakkında daha fazla bilgiye, yakın bir zamanda favori takımlarınızın sosyal medya hesaplarından ulaşabileceksiniz. PMWI Allstars Aşaması yalnızca taraftar oylarına bağlı olduğu için takımların taraftarlarına her zamankinden daha fazla ihtiyacı olacak!

Sadece 14 PMPL bölgesinden PMPL Bahar takımları oylamaya katılabilecek. Her bölgeden en çok oyu alan takım PMWI ALLSTARS Aşamasına katılma hakkı kazanacak. Oyuncular daha fazla ayrıntı için sosyal medyada hem PUBG MOBILE ESPORTS'u hem de favori takımlarının hesapları takip edebilir ve takımlarının PMWI'a katılmaya hak kazanması için yeterli oyu almasına nasıl yardımcı olabileceklerini öğrenebilirler. Ayrıca oyun severlerin oylamaya katılabilmeleri için PUBG MOBILE'da 9. seviyeye ulaşmaları gerekmektedir.

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