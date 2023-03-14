Begüm Aydınoğlu, Saffet Kaya Bekiroğlu ve Piknik Works’ten Oğul Can Öztunç’un konuk olacağı panelin moderatörlüğünü Dr. Emin Mahir Balcıoğlu üstleniyor.

Borusan Contemporary, güncel koleksiyon sergisi Hibrit Mekanlar paralelinde gerçekleştirdiği etkinlik serisinin üçüncüsünde mimari tasarım alanındaki önemli sektör temsilcileriyle bir araya geliyor. “Peki Mimarlar Ne Düşünüyor?” isimli seri, mimarlarla sanatçılar arasındaki ortak pratiklere odaklanmayı hedefliyor. Seri kapsamında düzenlenen paneller, çağdaş sanata ait üsluplardaki biçimsel yaklaşımlar ve farklılıkların bir arada bulunduğu somut oluşumlara mimarinin perspektifinden yaklaşıyor. Etkinlik serisinin üçüncü oturumu, 18 Mart 2023’te Borusan Contemporary’nin Perili Köşk, Rumelihisarı adresinde gerçekleştirilecek.

Etkinlikte sanal gerçeklik ile mekânsal yapıların kesişiminde ortaya çıkan disiplinler arası pratikler, içinde yaşadığımız yeni yüzyılda dönüşen mekânsal dil ve mimari kültür kapsamında incelenecek.

Mimarinin algoritmik tasarım, dönüşen mekânsal pratikler ve inovasyon bağlamında tartışılacağı üçüncü oturumun konukları, mimari tasarım alanında uluslararası ölçekte hazırladıkları projelerle tanınan Begüm Aydınoğlu, Saffet Kaya Bekiroğlu ve Piknik Works’ten Oğul Can Öztunç olacak. Etkinliğin moderatörlüğünü ise Dr. Emin Mahir Balcıoğlu üstleniyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ