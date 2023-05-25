Oyun bilgisayarı için en iyi anakart hangisi 2023? Oyun bilgisayarı için hangi anakart? En Performanslı gaming anakart hangisi? Gaming Anakart önerisi isteyenler için en iyi anakartlar hakkında bir makale hazırladık. Acaba oyun anakartı nasıl olmalı? En hızlı oyuncu anakartları hangileri? İşte oyuncu anakart önerisi listemiz: Oyun bilgisayarı için en iyi anakart hangisi 2023? Oyun bilgisayarı için anakart arayanlara yardımcı olacak bir yazı hazırladık. Oyun bilgisayarı için hangi anakart? En Performanslı gaming anakart hangisi? Gaming Anakart önerisi isteyenler için en iyi anakartlar neler? Acaba oyun anakartı nasıl olmalı? En hızlı oyuncu anakartları hangileri? İşte oyuncu anakart önerisi listemiz:

Oyun bilgisayarı için en iyi anakart

2023'ün en iyi oyun anakartını satın almak ister misiniz? Sizin için gaming anakartlarını inceledik.. İşte şu anda satın alabileceğiniz en iyilerin bir listesi. Listemizde Gigabyte Z790 Aorus Xtreme, ASUS ROG Maximus Z690 Hero, ASUS ROG Crosshair VIII Hero, Gigabyte Z690 Aorus Pro, MSI MAG B660 Tomahawk WiFi DDR4, Gigabyte B660 Gaming X DDR4 gibi üst düzey anakartlara göz atacağız.

Oyun bilgisayarı için hangi anakart?

Pek çok kişi anakartın ne işe yaradığını merak ediyor. Acaba Anakart çok önemli mi? Oyun bilgisayarı için hangi anakart serisi iyi? Yüksek performanslı anakart önerileri neler? Oyun bilgisayarı için hangi anakart alınmalı? Anakartı bir oyun bilgisayarının kalbi olarak düşünün. Anakartlar sadece silikon senfoninizi bir araya getirmez, aynı zamanda PC'nizi harekete geçirir. İster sıfırdan bir canavar inşa edin, ister mevcut donanımınızı yükseltin, anakart seçiminiz her zamankinden daha önemli. Acele edip bir tane satın almadan önce, tüm anakartlar aynı değildir. CPU'nuza bağlı olarak, farklı tasarımlar sunan Team AMD ve Intel ile eşleştirmek için belirli bir anakarta ihtiyacınız olacak. Şans eseri, önceden oluşturulmuş oyun PC'leri oluşturan OEM üreticileri gibi üreticiler de bu konuda genellikle oldukça açık sözlüdür. Bu nedenle, üst düzey bir CPU ve GPU kullanıyorsanız, gücünden tam olarak yararlanmak için onu güçlü bir anakartla eşleştirmeniz daha iyi olur. Bunu yapmamak, sisteminizin performansını düşürebilir veya daha da kötüsü, süslü fan diziniz için RGB başlıklarında yetersiz kalmanıza neden olabilir.

Oyun bilgisayarı için en iyi anakart modelleri 2023

Anakart, diğer tüm ekipmanı birbirine bağlayan ve performansını artıran kısımdır. Bu nedenle oyun oynamak için anakart çok önemlidir. Doğru anakartı seçmek, oyun performansını ve diğer tüm ekipmanların çalışmasını sağlar. Yanlış seçim, istediğiniz performansı elde etmenizi engeller. En iyi oyun bilgisayarı için anakart modellerine göz atalım:

Gigabyte Z790 Aorus Xtreme.

Asus ROG Maximus Z790 Hero

Gigabyte Z690 Aorus Pro.

ASRock Z690 Extreme WiFi 6E.

Gigabyte Z690I Aorus Ultra Plus.

Gigabyte Aorus Z690 Tachyon.

MSI MAG B660M Mortar WIFI DDR4.

ASRock Z690 Taichi

Asus ROG Strix B660-I Gaming WIFI.

Gigabyte B650E Aorus Master.

Oyun bilgisayarı için en iyi anakart: ASUS ROG Maximus Z690 Hero

En performanslı gaming anakart listemizin en yukarısında ASUS ROG Maximus Z690 Hero yer alıyor.

CPU soketi: LGA 1700

Chipset: Z690

Hafıza desteği: 4x DDR5 DIMMs, up to 128GB at 6400 MT/s (Dual-channel)

Ekstra slot: 2x PCIe 5.0 x16, 1x PCIe 4.0 x16 (x4 speeds only)

M.2 slot: 3x slots, 2x PCIe 4.0 x4 (1x supports SATA mode), 1x PCIe 3.0 x4

Network: 1x Intel 2.5 Gigabit Ethernet, WiFi 6E

Listemizde en iyi oyun anakartı ASUS ROG Maximus Z690 Hero'dur. i9-12900k gibi 12. nesil Intel yongalarıyla uyumluluk sunar. ASUS, G/Ç için arkada çok sayıda bağlantı noktasına ek olarak, bu tür bir kart için kullanmak isteyeceğiniz bir AI hız aşırtma modu sunar. Ayrıca üç NVMe sürücüsü için desteğiniz var, bu nedenle cihazınıza büyük miktarda depolama alanı yerleştirmek istiyorsanız bu sizin için uygun olabilir. Anakart ayrıca, PCIe 5.0 hızlarına erişmenizi sağlayan bir ROG Hyper m.2 kartı ile birlikte gelir ve ayrıca anakartın toplam M.2 kapasitesini, tamamen etkilenmeyecek veya doymayacak, baş döndürücü beş sürücüye genişletebilirsiniz. tüm PCIe 5.0 şeritleriniz. Bu ATX anakart, G/Ç'den ağa, depolamaya ve modern bir oyun kurulumu için isteyebileceğiniz tüm çarpıcı RGB'ye kadar her şeye sahiptir.

AMD Gaming Anakart Önerisi: ASUS ROG Crosshair VIII Hero

Oyun bilgisayarı için hangi anakart alınmalı diyenler için bir AMD gaming anakart önerelim.

CPU soketi: AM4

Chipset: X570

Hafıza desteği: 4x DDR4 DIMMs, up to 128GB at 5300 MT/s (Dual-channel)

Ekstra slot: 2x PCIe 4.0 x16, 1x PCIe 3.0 x16, 1x PCI3 3.0 x1

M.2 slot: 3x slots, 2x M.2 PCIe 4.0 x4, 1x PCie 4.0 x4 22110

Network: 1x Realtek 2.5 Gigabit Ethernet, 1x Realtek Gigabit LAN, WiFi 6E

ASUS, üst düzey anakart oyunlarını öldürmeye devam ediyor. Eski AM4 platformundaysanız ve bir yükseltme arıyorsanız, ASUS ROG Crosshair VIII sizin için olabilir. DDR4 RAM'i destekler, çift PCIe 4.0 m.2 yuvasına ve güç fazları arasında aktif soğutma için güçlü bir soğutucuya sahiptir, bu da AM4 sisteminizde hız aşırtma yapmayı düşünmenize neden olabilir. AM4 performansından en iyi şekilde yararlanmak istiyorsanız, bu anakart, harika ses uyumluluğu ve daha yüksek kararlılıkla daha yüksek saatlere çıkmanızı garanti eden bir DDR4 Boost özelliği dahil olmak üzere her şeye sahiptir.

En iyi orta seviye oyun anakartı önerisi: MSI MAG B660 Tomahawk WiFi DDR4

CPU soketi: LGA 1700

Chipset: B660

Hafıza desteği: 4x DDR4 SIMMS, up to 128GB at 4800 MT/s (Dual-channel)

Ekstra slot: 1x PCIe 4.0 x16, 1x PCIe 3.0 x16, 1x PCIe 3.0 x1

M.2 slot: 3x slots, 2x PCIe 4.0 M.2 x16, 1x PCIe 4.0 x8

Network: 1x Realtek 2.5 gigabit LAN, 802.11ax WiFi

AM4'ün yakında kullanımdan kaldırılması nedeniyle 12. nesil Intel anakartlarını tavsiye ettiğimiz için, en iyi orta sınıf oyun anakartı MSI MAG B660 Tomahawk WiFi DDR4'tür. Adından da anlaşılacağı gibi, DDR5 hala zevkinize göre çok pahalıysa, burada DDR4 uyumluluğu elde edeceksiniz. Anakart, güzel bir soğutucu ve makul miktarda NVMe yuvası sunar ve tasarımında tamamen faydacı olan sade, karanlık bir görünümle gelir. Bununla birlikte, yerleşik WiFi, sağlıklı bir I/O dozu ve 7.1 ses gibi iyi yaşam kalitesi özellikleriyle en yeni yongaları işlemeye devam edebilir, bu da onu biraz ihtiyaç duyan çoğu orta sınıf yapı için fazlasıyla yeterli kılar.

MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI

MSI'ın Tomahawk anakartları genellikle yüksek puan alır. Çok daha pahalı panolarda yaygın olan üst düzey özelliklerden ziyade temel özellik setine odaklanma eğilimindedirler. Ziller ve ıslıklar sizin için önemli değilse, ancak yine de zorlu bir Core i9 13900K CPU'yu çalıştırabilecek bir şey istiyorsanız, o zaman Tomahawk modeli radarınızda olabilir. MSI MAG Z790 Tomahawk WiFi, adından da anlaşılacağı gibi, MSI'ın ikinci kademe bir alt markası olan MAG serisinin bir parçasıdır. Bu, Pro aralığının üzerinde ve üst düzey MPG ve MEG aralıklarının altındadır. Tomahawk, dört M.2 sürücü desteği içerir, ancak PCIe 5.0 SSD desteği eksiktir. Bir tane olması güzel olur mu? Evet, ancak PCIe 5.0 sürücülerinin olmamasının yanı sıra Z790 platformu, ana 16x yuvası ile M.2 yuvası arasında 8x/8x ayrımı gerektiriyor, yani bu, günümüzde çok da önemli bir şey değil. İyi bir PCIe 3.0 sürücüsünün bugün hala geçerli olması gibi, kaliteli bir PCIe 4.0 sürücüsü de önümüzdeki yıllar için fazlasıyla yeterli olacaktır. Büyük M.2 ısı bloğuna sahip daha pahalı Gigabyte Aorus Z790 Master gibi bazı PCIe 5.0 SSD destekleyen kartların aksine, Tomahawk karta ihtiyaç duymaz ve çok fazla yüzey alanı gerektirmeyen düşük profilli bir tasarıma sahiptir. Z790 Tomahawk, yedi SATA bağlantı noktasıyla birlikte gelir. Yığın depolama için SATA'nın hala olması gereken bir yeri var ve yedi bağlantı noktası tek başına bazı kullanıcılar için anlaşmayı bozabilir. Bazı anakartlar yalnızca dört SATA ile daha pahalıya mal olur.