Japonya merkezli CNC, robot ve makine üreticisi FANUC, sanayinin birçok dalında olduğu gibi otomotiv sektöründe de fabrikaları akıllandırmak ve üretim süreçlerini geliştirmede etkin rol oynuyor. Amerika, Avrupa ve Asya pazarında faaliyet gösteren otomotiv devlerinin üretim hattında yer alan 100 binin üzerinde kurulu robota sahip FANUC, üretimde değer yaratırken kullanıcı odaklı yazılımları sayesinde geleceğin üretim süreçlerini de bugünden inşa ediyor.

FANUC, otomotiv sektörünün verimliliği ve geleceğinde robotlarıyla söz sahibi

Üretim hızı ve verimliliğin kritik öneme sahip olduğu otomotiv sektörünün günümüzde robotlara daha çok ihtiyaç duyduğuna vurgu yapan FANUC Türkiye Genel Müdürü Teoman Alper Yiğit, “Bugün robotlar ve CNC makineleri tüm dünyadaki otomobil ve otomotiv parçaları üreten fabrikaların üretim verimliliğine büyük katkıda bulunuyor. Üreticilerin ve tedarikçilerin maliyetleri düşük tutup globalde daha rekabetçi kalmasını sağlıyor. Ancak IoT teknolojileriyle donatılacak gelecekte otomotiv sektöründe de bugünün çok daha üzerinde bir verimlilik seviyesinde çalışan teknolojiler yer alacak. Bunun sonucunda da otomotiv sektöründe kesintisiz veri akışıyla birlikte insan-makine iş birliği üzerine kurulu yeni fırsat alanları açılacak. Bunun için de öncelikle bugünün teknolojisine yatırım yapıp bunlarla üretim gerçekleştirmek, geleceğe yatırımın temelini oluşturuyor. Bu yüzden otomotiv sektörünün devleri tercih ettikleri FANUC robotları ile üretim hatlarında yüksek verimlilik sağlamanın yanı sıra maliyet avantajı da elde ediyorlar” dedi.

FANUC robotları, geleceğe dönük olarak tak-çalıştır teknolojisiyle donatılıyor

Fabrikaların ihtiyaçları doğrultusunda FANUC robotlarının otomotiv kaporta üretim hatları ağırlıklı olmak üzere punta kaynak, araç gövde komponent transferi, mastik, ark kaynak, araç ölçümü, boya gibi uygulamalarında kullanıldığını ifade eden Yiğit, sözlerine şöyle devam etti: “Dünyanın dört bir yanındaki otomotiv üreticileri ve endüstrisinde kullanılmak üzere 0.5 kg’dan 2.300 kg’a kadar kaldırma kapasitesine sahip geniş bir model aralığında, uygulama üzerinden farklı özelliklere sahip robotları ve otomotiv üretim hatlarını iyileştirmeye yönelik opsiyonlarıyla birlikte eksiksiz bir çözüm yelpazesi sunuyoruz. Robotlarımızın kurulumunu olabildiğince hızlı ve kolay hale getirmek için birçok FANUC çözümünü geleceğe dönük akıllı fabrikalarda kullanıma hazır tak-çalıştır teknolojisiyle donatıyoruz. Kullanıma hazır bu teknolojiler sayesinde duruş sürelerini etkin bir şekilde minimize edip basit menüler kullanarak firmaların kendi çözümlerini oluşturmasına olanak tanıyoruz. Bunların dışında 900 kg - 2.300 kg taşıma kapasite aralığındaki dört robot modeliyle araç komplesi transferinde rol oynayan M-2000 robot serimiz; geleneksel konveyörlere göre verimlilikleri, daha düşük bakım maliyetleri ve kolay kurulumlarıyla fark yaratıyor. FANUC olarak robotlarımızı maksimum enerji verimliliği göz önünde bulundurup tasarladığımız için akıllı enerji tasarrufu özellikleri ve servo teknolojisi ile mümkün olan maksimum verimi en düşük enerji tüketimi ile sağlıyoruz. Bu sayede dünyanın ileri gelen saygın otomotiv üreticilerini her geçen gün gelişen teknolojilerimizle buluşturuyoruz.” (YHM)