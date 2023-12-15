Yılın Aile Otomobili: 2023 Kia EV9 Modeli Fiyatları Dibi Gördü

Kia'nın heyecan verici elektrikli SUV'u EV9, 2023 TopGear.com Ödülleri'nde "Yılın Aile Otomobili" seçildi. Bu zafer, tamamen elektrikli olan bu yeni amiral gemisinin ailelere dost iç mekanı, etkileyici menzili, üst düzey araç içi teknolojisi, modern tasarımı ve çevre dostu özellikleri ile Top Gear jürisinin tam onayını almasından kaynaklanıyor.

Yenilikçi Tasarım ve Geniş İç Mekan

EV9, sürücülerine rahat ve konforlu bir sürüş deneyimi sunarken, geliştirilmiş kullanım kolaylığı ve önemli ölçüde artırılmış şarj menzili ile dikkat çekiyor. İncelemelerimizde, ısıtmalı ve havalandırmalı koltukları, çok sayıda saklama bölmesi ve döner koltuk özelliğiyle EV9'un öne çıktığını gördük.

Top Gear Onayı

Top Gear dergisi editörleri, EV9'u "mükemmel teknik özelliklere sahip olması nedeniyle 2023'ün en ilginç arabalarından biri" olarak değerlendirdi. Bu, sadece ailelerin değil, aynı zamanda teknoloji ve performans tutkunlarının da ilgisini çekecek bir otomobil olduğunu gösteriyor.

Çevre Dostu ve Şık: Kia EV9

Premium SUV sınıfında yer alan EV9, şıklığı ve çevre dostu özellikleri bir araya getiriyor. WLTP kombine çevrimine göre 563 km'ye kadar menzil sunan bu elektrikli araç, 800V ultra hızlı şarj teknolojisi sayesinde sadece 24 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80'e kadar şarj edilebiliyor.

Elektrikli Geleceğin Temsilcisi

Modelin Türkiye'ye 2024 yılının ilk çeyreğinde gelmesi planlanıyor ve Kia'nın elektrikli araç portföyündeki ilk üç sıralı oturma düzenine sahip. Araç, arkadan çekişli veya dört tekerlekten çekişli olmak üzere iki seçenek sunuyor, böylece kullanıcılar ihtiyaçlarına göre tercih yapabilirler.

Güç ve Menzilde İleri Teknoloji

Her iki versiyon da Kia'nın dördüncü nesil pil teknolojisini kullanıyor. Arkadan çekişli versiyon, 149,5 kW (204 hp) güç ve 350 Nm maksimum tork ile şehir içinde ortalama 563 km veya 774 km menzil sağlıyor. Dört tekerlekten çekişli versiyon ise 283 kW (384 hp) güçle şehir içinde ortalama 512 km ve 682 km menzil sunuyor.

Kia EV9, sürdürülebilirlik, konfor ve performansı bir araya getirerek aile otomobili segmentinde çığır açıyor. Bu ödül, EV9'un sadece güçlü bir araç olmakla kalmayıp aynı zamanda ailelere özel pratik özellikleriyle de öne çıktığını gösteriyor.