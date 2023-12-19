Volkswagen T-Roc Yeni Yıla Özel Fiyat Listesi! Fiyatlar 215.000 TL Birden Düştü

Volkswagen'un popüler T-Roc modeli Türkiye pazarında büyük bir başarı elde etti. Zaman içinde artan fiyatlar bu başarıyı etkilese de, T-Roc hala kendi segmentinde en başarılı modellerden biri olarak öne çıkıyor.

Volkswagen T-Roc 2023 Fiyat Listesi

Volkswagen T-Roc 2023, Türkiye'de 1.5 TSI motoruyla satışa sunuluyor. 150 PS güç ve 250 Nm tork üreten 4 silindirli benzinli motor, 0-100 hızlanmasını 8,3 saniyede gerçekleştiriyor. WLTP'ye göre 100 km'de ortalama yakıt tüketimi ise 6,3 - 6,4 litre arasında değişiyor.

Özellikler ve Donanım Paketleri

T-Roc 2023 modelinde Life, Style ve R-Line donanım paketleri bulunmaktadır. Markanın resmi sitesinde, sürücülerin metalik renk ve panoramik açılır cam tavan gibi opsiyonel donanımları satın alabileceklerine dair detaylı bilgiler yer almaktadır.

Güvenlik Özellikleri

Her üç donanım paketinde de sürücü güvenliğini artıran özellikler bulunmaktadır. Park mesafe sensörleri (ön, arka), Park asistanı ve Yorgunluk Tespit Sistemi gibi özelliklerle sürüş deneyimi daha güvenli hale getirilmiştir.

Konfor ve Teknoloji

Sürücülerin tercihlerine göre kişiselleştirilebilen 10,25 inç Dijital Gösterge Paneli "Digital Cockpit Pro" ve diğer gelişmiş konfor özellikleri, Volkswagen T-Roc 2023'ü rakiplerinden ayıran özellikler arasında yer almaktadır.