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Uzman İsimden Açıklama Az Önce Geldi: İkinci El Araç Fiyatları 2024'te Dibin Dibini Görecek

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Uzman İsimden Açıklama Az Önce Geldi: İkinci El Araç Fiyatları 2024'te Dibin Dibini Görecek
Otomobil pazarında 2024 yılında beklenen büyüme ve fiyat artışları, tüketiciler ve sektör profesyonelleri tarafından yakından takip edilmelidir. Bu dinamikler, hem alıcılar hem de satıcılar için stratejik kararlar almayı gerektirebilir.

Honda Türkiye Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer, 2024 yılı otomobil pazarıyla ilgili önemli tahminleri paylaştı. İşte, Kılıçer'in açıklamalarına göre sektördeki son durum ve gelecek beklentileri.

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2024 Yılı Pazar Tahminleri

Kılıçer, 2024 yılı otomobil pazarının 750 bin civarında olacağını belirtti. Bu kapsamda yaptığı açıklamada, "2024 yılında 650 binlik bir otomobil pazarı beklentimiz var, ancak orası bile maksimum seviye diyebilirim. Hafif ticari araçlarla birlikte toplamda 750 bin civarında bir tahminimiz bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Piyasadaki Gelişmeler ve Güncellemeler

Kurun yükseliş göstermesi, Kılıçer'e göre yeni modellerin ve güncellemelerin önünü açabilir. Aynı zamanda, kampanyaların devam edebileceğini vurgulayan Kılıçer, sektördeki dinamikleri etkileyen unsurları detaylı bir şekilde değerlendirdi.

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Beklentilerin Üzerinde Büyüme

Honda Türkiye Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı, piyasadaki toplam pazarın hafif ticari araçlarla birlikte 1 milyonun üzerinde olduğunu belirtti. Binek otomobil pazarının ise 850-875 bin bandında olacağını dile getiren Kılıçer, bu durumu "Bu, yaklaşık yüzde 65 oranında bir artış demek. Beklentilerimizin de üzerinde, yüzde 25-20 civarında bir pazarla karşı karşıya kaldık" şeklinde açıkladı.

Fiyat Değerlendirmesi ve Uzman Görüşleri

Uzmanlara göre, araç fiyatlarında yaşanan yükselişin devam etme ihtimali bulunuyor. Ancak, bu durum araç almak isteyenler için kredi maliyetlerinde ve krediye ulaşmada zorluklar anlamına gelebilir. Bu durumda, piyasanın daralabileceği öngörülmekte.

Kaynak:Haber Kaynağı

Otomotiv
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