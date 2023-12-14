Toyota'nın O Modeli Ters Köşe Yaptı! 900.000 TL Seviyesine Dayandı
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Otomobil fiyatlarındaki bu artışlar göz önüne alındığında, potansiyel otomobil alıcıları için dikkatli bir değerlendirme süreci önem kazanıyor. Araştırma yapmak ve farklı marka ve modelleri karşılaştırmak, bütçe dostu bir tercih yapmanıza yardımcı olabilir.
2023 yılına girerken, döviz kuru ve maliyet artışlarının otomobil fiyatları üzerindeki etkisi hızla hissedilmeye başlandı. Bu değişimle birlikte, otomobil üreticileri genellikle fiyatları sabitleme eğilimine girdi.
Toyota Corolla: Türkiye'de Popülerliğini Sürdürüyor
Yıllardır Türkiye'de üretim yapan Japon marka Toyota'nın vazgeçilmez modeli Corolla, ülkemizdeki pazarın taleplerine karşılık vererek önemli bir satış başarısı elde ediyor.
Fiyatlar Yükseliyor: Toyota Corolla'nın Güncel Fiyatları
Türkiye'nin en çok satan markalarından biri olan Toyota Corolla, son aylarda gerçekleşen zamların ardından 1 milyon TL sınırını aştı. İşte önceki aylara göre güncel Toyota Corolla fiyatları:
Toyota Corolla 1.5 Vision Multidrive S
- Aralık 2022: 633 bin 750 TL
- Aralık 2023: 1 milyon 2 bin TL
Toyota Corolla 1.5 Dream Multidrive S
- Aralık 2022: 697 bin 850 TL
- Aralık 2023: 1 milyon 149 bin TL
Toyota Corolla 1.5 Flame X-Pack Multidrive S
- Aralık 2022: 783 bin 400 TL
- Aralık 2023: 1 milyon 311 bin 900 TL
Otomotiv