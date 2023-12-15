Toyota O Modelini O Şehirde Satıştan Kaldırdı! Sebebi Herkesi Şaşırttı

Toyota, Japonya'daki birçok popüler modelinde üretim zorluklarıyla mücadele etmenin bir sonucu olarak satışları kısıtlıyor. Bu durum, bayilerin kasım ayı ortasından itibaren Alphard için sipariş kabul etmeme kararı almasına ve aynı zamanda 300 serisi Land Cruiser ile Aqua için de yeni siparişleri durdurmalarına neden oldu.

Satış Kısıtlamalarının Etkisi

Japonya genelindeki bayiler, bu kararların etkilerini şimdiden hissetmeye başladı. Nikkei Asia'nın bildirdiğine göre, Nisan ile ekim ayları arasında sadece iki ayda Toyota bayileri satış artışı gösterdi. Bu durumun arkasında üç ana neden bulunuyor.

Üç Ana Neden

1. Talebin Üretim Kapasitesini Aşması

İlk olarak, talebin üretim kapasitesini aştığı görülüyor. Toyota, araçlarına olan güçlü talebi karşılamak adına 2023 mali yılı yurtiçi üretim tahminini ilk başta 3,34 milyon olarak belirledi, ancak kısa süre önce bu tahmini 90 bin adet artırdı.

2. Büyük Sipariş Birikimi

Ayrıca, Toyota'nın üzerinde çalışması gereken büyük bir sipariş birikimi var. Covid-19 salgını sırasında meydana gelen çip kıtlığı nedeniyle üretim düşerken, Toyota siparişleri kabul etmeye devam etti ve bir milyon araçlık bir birikime ulaştı.

3. Satış Kanallarındaki Değişiklikler

Satış kanallarında yapılan değişiklikler de bu sorundan kısmen sorumlu. Artık her Toyota modeli her bayiden satın alınabiliyor, bu da "bazı popüler modeller için sipariş yoğunluğuna" neden oldu.

İyileşme Süreci

İşler yavaş da olsa iyiye gidiyor gibi görünüyor. Araç teslimatı için ortalama teslim süresi, 2022 sonunda altı aydan şu anda beş ayın altına düşmüş durumda. Bazı kaynaklar, bu sürenin önümüzdeki bahara kadar dört aya düşeceğine inanıyor.

Elektrikli Geçiş ve İddialar

Toyota'nın elektrikli geçiş sürecinde geride kalması ve "hileli reklamlar" ile suçlanması, talep karşısında arzı artırmamasını açıklıyor. Bu durum, altı aya kadar çıkan bekleme süreleriyle karşılaştırıldığında Japon medyasında "Bu kez de gizli bir reklam yapılmak mı isteniyor" sorularını akıllara getirdi.