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Skoda Octavia Yeni Yıla Özel Aralık Fiyat Listesini Yayınladı! 115.000 TL'ye Varan İndirimler

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Skoda Octavia Yeni Yıla Özel Aralık Fiyat Listesini Yayınladı! 115.000 TL'ye Varan İndirimler
Skoda Octavia, geniş iç mekanı, büyük bagaj hacmi ve güçlü performansıyla öne çıkıyor. Tasarımındaki şıklık, konforlu sürüş deneyimi ve ekonomik çözümleriyle büyük ailelere ve uzun yolculukları seven sürücülere hitap ediyor. Farklı motor seçenekleri ve donanım seviyeleri ile Skoda Octavia, C Sedan segmentinde üstün bir tercih sunuyor.

Skoda Octavia, C Sedan segmentinde fark yaratan modeller arasında öne çıkıyor. Hem donanım zenginliği hem de konforuyla tüketicilere iddialı bir seçenek sunuyor. Özellikle 600 litrelik geniş bagaj hacmiyle büyük ailelerin ihtiyaçlarına cevap verirken, iç mekanındaki ferah yaşam alanıyla da dikkat çekiyor.

Güçlü Performans: 1.0 TSI Motor ve DSG Şanzıman

Skoda Octavia'nın baz donanım seviyesinde bile sunulan 1.0 litrelik motor ve DSG şanzıman, 110 beygir gücü üreterek performans konusunda beklentilere karşılık veriyor. Bu motor seçeneği, vasatın üzerinde bir sürüş deneyimi sunmanın yanı sıra yakıt tüketimi konusunda da makul değerlerle tüketicilere ekonomik bir çözüm sunuyor.skoda.jpg

Otomatik Şanzımanın Standart Sunumu ve Konforlu Sürüş

Skoda Octavia fiyat listesi incelendiğinde, otomatik şanzımanın bile baz donanım seviyesinde standart olarak sunulduğunu görüyoruz. Bu, kullanıcılara konforlu bir sürüş deneyimi vaat ederken aynı zamanda pratik bir kullanım sağlıyor.

Tasarım ve Fonksiyonellikte Öne Çıkan Skoda Octavia

Skoda Octavia, sadece donanım ve performans özellikleriyle değil, aynı zamanda geniş bagaj hacmi, ferah iç mekanı ve dikkat çekici tasarımıyla da öne çıkıyor. Bu özellikleriyle büyük ailelere ve uzun yolculukları seven sürücülere hitap eden Octavia, segmentinde sağlam bir yer edinmeye devam ediyor. Skoda'nın mühendislik kalitesi ve dayanıklılığı, Octavia modelinde şıklık ve fonksiyonelliği birleştirerek kullanıcılara geniş bir yelpazede avantajlar sunuyor.

Fiyat ve Donanım Seçenekleri

Skoda Octavia'nın fiyat ve donanım detayları şu şekildedir:

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  • Elite 1.0 TSI e-TEC 110 PS DSG

    • Fiyat: 1.342.900 TL

  • Elite 1.5 TSI ACT e-TEC 150 PS DSG

    • Fiyat: 1.432.900 TL

  • Premium 1.0 TSI e-TEC 110 PS DSG

    • Fiyat: 1.515.900 TL

  • Premium 1.5 TSI ACT e-TEC 150 PS DSG

    • Fiyat: 1.605.900 TL

  • RS 2.0 TDI SCR 200 PS DSG 4x4

    • Fiyat: 2.909.900 TL

Skoda Octavia, her bir detayında kalite ve performansı bir araya getirerek, C Sedan segmentinde en iyi seçeneklerden biri olmaya devam ediyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

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