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Renault Yeni Yıla Özel O 2 Modeline 165.000 TL İndirim Yaptı!

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Renault Yeni Yıla Özel O 2 Modeline 165.000 TL İndirim Yaptı!
Renault'un özel engelli araç kampanyasıyla hayalinizdeki otomobile ulaşın! Clio ve Megane modellerinde cazip fiyatlar ve ÖTV indirimleri sizi bekliyor. Engelli vatandaşlar için özel tasarlanan bu kampanya, daha uygun şartlarda araç sahibi olma fırsatı sunuyor. Hemen avantajlardan yararlanın!

Renault, sıfır kilometre otomobil hayali kuranlara özel bir kampanya başlattı. Özellikle engelli vatandaşlarımız için sunulan ÖTV indirimli satışlar, araç sahibi olmak isteyenlere büyük bir fırsat sunuyor. Bu avantajlı kampanya, Renault’un sevilen modelleri Clio ve Megane için geçerli olup, yarı fiyatına düşen araçlar dikkat çekiyor. İşte, 2023 Renault Clio ve Megane engelli araç fiyatları ve kampanyadan kimlerin yararlanabileceği hakkında detaylar.

Renault Clio Engelli Araç Kampanyası

Renault Clio, Türkiye genelinde son dönemde büyük bir popülerlik kazandı. Clio 4’ün ardından piyasaya sürülen Clio 5 serisi, hem tasarımı hem de performansıyla kullanıcıların beğenisini topluyor. 1.0 motor seçeneği ve 75 ila 130 beygir arasında değişen güç seçenekleriyle dikkat çeken bu model, küçük kasasıyla şehir içi kullanım için ideal bir tercih haline geliyor.

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2023 Renault Clio Engelli Araç Fiyatları

  1. 2023 Renault Clio equilibre 1.0 SCe 65 hp: 522.900 TL
  2. 2023 Renault Clio equilibre 1.0 TCe x-tronic 90 hp: 536.500 TL
  3. 2023 Renault Clio evolution 1.0 TCe x-tronic 90 hp: 560.500 TL
  4. 2023 Renault Clio techno esprit alpine 1.0 TCe x-tronic 90hp: 598.000 TL
  5. 2023 Renault Clio techno esprit alpine E-Tech full hybrid 145hp: 610.900 TL Bu fiyatlar, engelli vatandaşlarımıza özel sunulan indirimlerle belirlenmektedir.

Renault Megane Engelli Araç Kampanyası

Renault Megane, Türkiye'nin en çok satan sedan modellerinden biri olma ünvanını koruyor. 2000’li yıllardan bu yana popülerliğini sürdüren Megane, farklı motor seçenekleri ve yakıt verimliliği ile öne çıkıyor. 1.0, 1.3 ve 1.6 benzinli motor seçenekleriyle 95 ile 115 beygir gücü üretme kapasitesine sahip bu model, konfor ve performansı bir arada sunuyor.

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2023 Renault Megane Sıfır Engelli Araç Satış Fiyatları

  1. 2023 Renault Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 Bg: 630.900 TL
  2. 2023 Renault Megane Sedan Joy 1.3 TCe EDC 140 bg: 640.000 TL
  3. 2023 Renault Megane Sedan Joy Comfort 1.3 TCe EDC 140 Bg: 657.500 TL
  4. 2023 Renault Megane Sedan Touch 1.3 TCe EDC 140 Bg: 670.600 TL
  5. 2023 Renault Megane Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 699.900 TL
  6. 2023 Renault Megane Sedan İcon 1.3 TCe EDC 140 Bg: 688.600 TL
  7. 2023 Renault Megane Sedan Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 715.800 TL

Kampanyadan Kimler Yararlanabilir?

Bu özel kampanya, engelli vatandaşlarımıza yönelik hazırlanmıştır. Renault'nun sunduğu cazip fiyatlar ve ÖTV indirimleri sayesinde engelli bireyler, daha uygun şartlarda araç sahibi olma imkanına kavuşuyorlar. Kampanya, engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmayı ve onlara daha bağımsız bir ulaşım seçeneği sunmayı hedefliyor.

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