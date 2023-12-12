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Renault ve Fiat ÖTV'siz Araç Satacak! O Modellerinde ÖTV Olmadan Satışa Başlandı

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Renault ve Fiat ÖTV'siz Araç Satacak! O Modellerinde ÖTV Olmadan Satışa Başlandı
Fiat ve Renault'un ÖTV indirimiyle Egea Sedan ve Taliant modellerinde kaçırılmayacak fırsatlar sizleri bekliyor! Yüzde 90 ve üzeri engelli olanlar için avantajlı ÖTV fiyatlarıyla, hayalinizdeki sıfır araca sahip olun. Türkiye'nin önde gelen otomobil markalarının bu kampanyasını kaçırmayın.

Sıfır araç almak isteyenler ve belirli kriterlere uyan bireyler için birçok firma tarafından ÖTV indirim kampanyaları sunulmaya devam ediyor. Fiat'ın "Egea Sedan" ve Renault'un "Taliant" modellerinde yapılan indirim müjdesi, otomobil tutkunlarını sevindirdi. Peki, ÖTV kampanyasından kimler yararlanabilir ve bu indirimler sonrasında Egea ve Taliant fiyatları ne kadar düşüyor?

Renault ve Fiat Modellerinde ÖTV’siz Fiyatlar

Türkiye'de sıfır araçların fiyatının yaklaşık %45'i Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) oluşmaktadır. Bu durum, otomobil fiyatlarının önemli ölçüde yükselmesine neden olmaktadır. ÖTV, otomobil fiyatlarını doğrudan etkileyen kritik bir faktördür ve bu nedenle birçok otomotiv firması ÖTV indirim kampanyalarıyla dikkat çekmektedir. En son yapılan indirim kampanyası ise Renault ve Fiat tarafından gerçekleştirildi. İşte iki dev firmanın ÖTV indirimi sonrasında Egea ve Taliant modellerinin fiyat listesi:

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  • Fiat Egea Sedan 2024 engelli araç modeli olan Easy 1.4 Fire 95 HP modelinin fiyatı, 503,278 TL'ye düşmüştür.

  • 2023 Renault Taliant Joy 1.0 SCe 65 HP Benzinli Manuel modelinin ÖTV indirimli fiyatı ise 489 bin TL olarak alıcıları bekliyor.

Kimler Yararlanabilir: ÖTV İndiriminden Hangi Koşullara Uyanlar Faydalanabilir?

Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) muafiyeti, belirli niteliklere sahip vatandaşlara sunulan bir ayrıcalıktır. Bu ayrıcalıktan yararlanabilenler arasında, kurum ve kuruluşlardan raporu olan engelli vatandaşlar yer almaktadır. Ancak, her engelli raporu olan birey bu ayrıcalıktan yararlanamamaktadır. Engelli vatandaşlara otomatik olarak verilen bu ayrıcalık, uzun yıllardır engelli bireylerin toplumda daha bağımsız olmalarını sağlamak amacıyla sunulan bir hizmettir. ÖTV indiriminden yararlanmak için talep edilen şartlar şu şekildedir:

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  • ÖTV indiriminden yüzde 90 ve üzeri engelli olan vatandaşlar faydalanabilmektedir. Bu kapsamda olan bireyler, sıfır kilometre otomobil alımlarında ÖTV ödemek zorunda değillerdir. Ayrıca, yüzde 90'ın altında engeli bulunan kişiler için de farklı ÖTV indirim avantajları sunulmaktadır.

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