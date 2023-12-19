  1. Anasayfa
  2. Otomotiv
  3. Opel'in Yeni Yıl Kampanyasıyla Parası Olanda Alabilecek Olmayanda!

Opel'in Yeni Yıl Kampanyasıyla Parası Olanda Alabilecek Olmayanda!

Yayınlanma:
Opel'in Yeni Yıl Kampanyasıyla Parası Olanda Alabilecek Olmayanda!
Opel Combo Cargo ile sıfır kilometre araç sahibi olun! Yıl sonu kampanyasıyla Opel, 725.900 TL'ye sıfır aracınızı sunuyor. Nakit sıkıntısı yaşayanlar için özel kredi desteğiyle avantajlı fiyatlar sizleri bekliyor. Hafif ticari araçlarla konforlu ve uygun fiyatlı bir sürüş deneyimi yaşayın.

Otomobil piyasası, sıfır kilometre araçlarla dolup taşıyor. Yıl sonuna yaklaşırken, otomobil firmaları stoklarını gözden geçirerek 2024 modellerini eklemeye hazırlanıyor. Bu süreç, müşterilere özel fiyatlar ve avantajlar sunularak hızlandırılıyor.

2023/09/24/opelll.jpg

Sıfır Kilometre Araçlarda Fiyat Değişimi

Alım gücündeki daralma nedeniyle sıfır kilometre araçlar artık daha pahalı. Ucuz bir araç sahibi olmak isteyenler, alternatiflere yönelmeli ve radikal kararlar almalı. Binek otomobil tercih edenler, en iyi ihtimalle 1 Milyon TL'yi gözden çıkarmak zorunda kalabilirler. Ancak hafif ticari araçlar, daha uygun fiyatlar sunarak bu maliyeti biraz düşürebilir.

Ucuz Araç Sahibi Olmanın Formülü

Sıfır kilometre araç almak isteyenlerin fiyat konusunda seçenekleri değerlendirmeleri gerekiyor. Hafif ticari araçlar, günlük kullanım için uygun fiyatlarla sunulduğunda, bütçe dostu bir seçenek haline geliyor. Bütçe sıkıntısı çekenler, konforlarından ödün vererek ucuz araç sahibi olabilirler. Eğer otomobil ihtiyacı varsa, hafif ticari araçlar da bu ihtiyacı karşılayabilir.

2023/09/24/opellll.jpg

Yıl Sonu Teklifi: Opel Combo Cargo

Opel, müşterilere uygun fiyatlı bir seçenek sunarak ucuz araç sahibi olma fırsatı tanıyor. Hafif ticari araç kategorisinde yer alan Opel Combo Cargo için firma, 725.900 TL'lik bir fiyat belirledi. Nakit sorunu yaşayan müşteriler için Opel, özel bir kredi desteği sunuyor. Bu sayede müşteriler, 200.000 TL'lik kredi desteği alarak ödeme tutarını 525.900 TL'ye düşürebiliyorlar. Kredi ödemeleri ise kolayca aydan aya taksitlendirilebiliyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

Otomotiv
BMW'den Yeni Elektrikli Otomobil Müjdesi! Nasıl Olacağıyla İlgili İlk Görseller Sızdırıldı
BMW'den Yeni Elektrikli Otomobil Müjdesi! Nasıl Olacağıyla İlgili İlk Görseller Sızdırıldı
Volkswagen Sessiz Sedasız O Modelinin Fiyatını Dibe Çekti! Gören Duyan Soluğu Bayide Aldı
Volkswagen Sessiz Sedasız O Modelinin Fiyatını Dibe Çekti! Gören Duyan Soluğu Bayide Aldı
Araba Alacaklara Müjde! Otomobil Piyasasında Fiyatlar Geriliyor
Araba Alacaklara Müjde! Otomobil Piyasasında Fiyatlar Geriliyor
Herkes TOGG Sahibi Olabilir! Bu Fırsat Kaçmaz: TOGG'da Sürpriz İndirim! TOGG'da Çok Uygun Kredi
Herkes TOGG Sahibi Olabilir! Bu Fırsat Kaçmaz: TOGG'da Sürpriz İndirim! TOGG'da Çok Uygun Kredi
Toyota O Modelini O Şehirde Satıştan Kaldırdı! Sebebi Herkesi Şaşırttı
Toyota O Modelini O Şehirde Satıştan Kaldırdı! Sebebi Herkesi Şaşırttı
Yılın Aile Otomobili: 2023 Kia EV9 Modeli Fiyatları Dibi Gördü
Yılın Aile Otomobili: 2023 Kia EV9 Modeli Fiyatları Dibi Gördü
Renault O Modeline Ailelere Özel Kampanya Getirdi! Tam 235.000 TL İndirim Fırsatı
Renault O Modeline Ailelere Özel Kampanya Getirdi! Tam 235.000 TL İndirim Fırsatı