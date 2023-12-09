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O Dev 2 Otomobil Markası Yılbaşına Özel Fiyat Listesini Yayınladı! 115.000 TL İndirimli Fiyatlar

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O Dev 2 Otomobil Markası Yılbaşına Özel Fiyat Listesini Yayınladı! 115.000 TL İndirimli Fiyatlar
Toyota Corolla ve Fiat Egea: Fiyat Savaşı Başlıyor! Toyota'nın çılgın indirimleriyle Corolla, Fiat Egea'yı geride bırakıyor mu? Detaylar ve uygun fiyatlı modeller için tıklayın! Otomobil tutkunlarını bekleyen fırsatları kaçırmayın, karşılaştırma için yazımızı okuyun. Türkiye'nin en iyi otomobil seçimini yapın, avantajları kaçırmayın

Otomobil tutkunları için heyecan verici bir karşılaştırma: Toyota Corolla ve Fiat Egea. Türkiye'deki otomobil pazarında her iki marka da büyük bir ilgi görmekte. Ancak, Toyota'nın Corolla modeli özellikle dikkat çekiyor ve bazı Fiat Egea versiyonlarının fiyatlarına rakip olabiliyor. Bu karşılaştırma, her iki markanın güncel fiyatlarını inceleyerek detaylandırılıyor.

Toyota Corolla: Fiyat Düşüşü ve Çılgın Kampanya

Toyota'nın Corolla modeli, güncel fiyat listesine göre dikkat çekici bir indirimle öne çıkıyor. 186.500 TL'lik bir indirimle, Toyota Corolla'nın 2023'ün en çılgın kampanyalarından biri olduğunu söylemek mümkün. Kasım ayında, Corolla 1.5 Vision Multidrive S versiyonu kampanyalı olarak 1.002.800 TL'den sunulmuştu. Bu, Toyota'nın rakipleri arasında öne çıkmasını sağlayan önemli bir fiyat avantajı.

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Fiat Egea: Uygun Fiyatlı Modeller ve Donanım Çeşitliliği

Fiat, uygun fiyatlı Egea modelleri ile Türkiye'deki otomobil pazarında geniş bir kitleyi cezbetmeye devam ediyor. Fiat Egea Sedan Easy donanım aralık fiyat listesi, her ay pek çok otomobil tutkunu tarafından merakla bekleniyor. İşte 8 Aralık 2023 tarihli Fiat Egea Sedan Easy donanım fiyat listesi:

  1. Fiyatı: 832.900 TL

    • Kampanyalı Fiyatı: 794.900 TL
    • Şanzıman Tipi: Manuel
    • Yakıt Tipi: Benzinli
    • Versiyonu: 1.4 Fire 95 HP

  2. Fiyatı: 1.015.900 TL

    • Kampanyalı Fiyatı: 973.900 TL
    • Şanzıman Tipi: Manuel
    • Yakıt Tipi: Dizel
    • Versiyonu: 1.3 M.Jet 95 HP

  3. Fiyatı: 1.158.900 TL

    • Kampanyalı Fiyatı: 1.110.900 TL
    • Şanzıman Tipi: Otomatik
    • Yakıt Tipi: Dizel
    • Versiyonu: 1.6 M.Jet 130 HP DCT

  4. Fiyatı: 1.252.900 TL

    • Kampanyalı Fiyatı: 1.242.900 TL
    • Şanzıman Tipi: Otomatik
    • Yakıt Tipi: Elektrikli-Benzinli
    • Versiyonu: 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT

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Karşılaştırma ve Sonuç

Her iki markanın modelleri arasında fiyat karşılaştırması yapmak, potansiyel alıcılar için önemli bir adımdır. Toyota Corolla'nın kampanyalı fiyatları, Fiat Egea modelleri ile rekabet eder hale gelmiş durumda. Ancak, her iki markanın da kendine özgü avantajları ve donanım çeşitlilikleri bulunmaktadır. Otomobil tutkunları, ihtiyaçlarına en uygun olanı seçerken bu detayları göz önünde bulundurmalıdır.

Kaynak:Haber Kaynağı

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