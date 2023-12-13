Fiat Fiorino Yenilenen Fiyat ve Tasarımıyla Türkiye'nin En Çok Satan Otomobili Haline Gelebilir!

Türkiye'nin otomobil pazarındaki uygun fiyatlı seçeneklerinden biri olan Fiat Fiorino, maalesef son dönemdeki fiyat artışlarıyla gündemde. Geçtiğimiz ay 576.900 TL'den başlayan fiyat etiketi, Fiat'ın güncelleme kararıyla birlikte 601.900 TL'ye yükseldi. Bu artış, Fiorino'nun baz donanım seviyesinde 25.000 TL'lik bir zam almasına neden oldu.

Fiorino'nun Öne Çıkan Özellikleri

Fiat Fiorino, hafif ticari araç segmentindeki öne çıkan modellerden biri olmanın yanı sıra Türkiye'deki aileler arasında da tercih edilen bir araç. Ticari kullanım için uygun yapısı ve günlük aile ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik tasarımıyla dikkat çeken araç, ekonomik fiyatıyla da biliniyor.

Yaşanan fiyat artışıyla birlikte Fiorino'nun en uygun araç unvanını koruması sorgulanabilir hale geldi.

Fiorino Donanım Seçenekleri ve Güncel Fiyat Listesi

Fiat Fiorino, çeşitli donanım seçenekleri ve güncel fiyatlarıyla kullanıcıları cezbetmeye devam ediyor. İşte Fiorino'nun donanım seçenekleri ve güncel fiyat listesi:

1.4 Fire 77HP E6D Final Pop Manuel Benzin

Fiyat: 601.900 TL

1.4 EKO (LPG) 77HP E6D Final Pop Manuel Benzin/LPG

Fiyat: 621.900 TL

1.3 M.Jet 95Hp E6.4 Pop Manuel Dizel

Fiyat: 683.900 TL

1.4 Fire 77HP E6D Final Safeline Manuel Benzin

Fiyat: 616.900 TL

1.3 M.Jet 95Hp E6.4 Safeline Manuel Dizel

Fiyat: 698.900 TL

1.4 EKO (LPG) 77HP E6D Final Safeline Manuel Benzin/LPG

Fiyat: 636.900 TL

1.4 Fire 77HP E6D Final Premio Manuel Benzin

Fiyat: 641.900 TL

1.3 M.Jet 95Hp E6.4 Premio Manuel Dizel

Fiyat: 723.900 TL

1.4 EKO (LPG) 77HP E6D Final Premio Manuel Benzin/LPG

Fiyat: 661.900 TL

1.3 M.Jet 95Hp E6.4 100. Yıl Özel Serisi Manuel Dizel

Fiyat: 748.900 TL

Fiat Türkiye'nin Fiyat Politikasındaki Değişiklik

Fiat Türkiye'nin fiyat politikasındaki bu değişiklik, genel olarak otomobil sektöründeki artan maliyetler ve döviz kurlarındaki dalgalanmalarla bağlantılı olabilir. Türkiye'deki otomobil satışları ve tüketici talepleri üzerindeki etkisi önümüzdeki dönemde daha net bir şekilde görülecek. Fiorino kullanıcıları, bu değişiklikleri dikkate alarak araç tercihlerini gözden geçirebilirler.