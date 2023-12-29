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Fiat Egea Sedan 2024 Yılına Özel Kampanya ve İndirimleri! Fiat Egea Modeli Tam 300.00 TL Birden Düştü

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Fiat Egea Sedan 2024 Yılına Özel Kampanya ve İndirimleri! Fiat Egea Modeli Tam 300.00 TL Birden Düştü
Fiat'ın Egea Sedan'ı için kaçırılmayacak bir fırsat! 2024'e özel kampanya ile 38.000 TL'ye varan indirim ve özel kredi seçenekleri sizi bekliyor. Sadece 3 gün sürecek bu avantajlardan yararlanın, 2023 model Fiat Egea Sedan'ı uygun fiyat ve özel koşullarla sahibi olun. Hemen başvurun, fırsatları kaçırmayın!

Otomobil tutkunlarına müjde! 2024 yılına Fiat Egea Sedan ile girmek isteyenlere Fiat firması tarafından sunulan yılın son kampanyası ile ilgili heyecan verici detaylar paylaşıldı. Sadece 3 gün sürecek bu kampanya ile 2023 model sıfır kilometre Fiat Egea Sedan sahibi olma şansını kaçırmayın.

İndirim Haberi: Fiat Egea Sedan 1.4 Fire 95 HP Easy

Fiat, Egea Sedan için yılın sonunda müjdeli bir indirim haberiyle karşımıza çıkıyor. Normal piyasa fiyatı 832.900 TL olan Fiat Egea Sedan 1.4 Fire 95 HP Easy modelinin satış fiyatı, özel kampanya kapsamında 794.900 TL olarak belirlendi. Yıl sonu indirimi ile bu versiyonda net 38.000 TL'lik bir avantaj elde edebilirsiniz. Bu fırsattan yararlanmak için 1 Ocak tarihine kadar hemen harekete geçin.

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Ödeme Kolaylıkları ve Kredi İmkanları

Fiat, sadece indirimle değil, aynı zamanda özel kredi desteği ile de müşterilerini memnun ediyor. Fiat Egea Sedan almak isteyenlere özel kredi seçenekleri sunuluyor. Bu kredi desteği sayesinde peşin ödeme miktarını önemli ölçüde azaltabilirsiniz.

Müşteriler, 36 ay vadeli 350.000 TL kredi imkanından yararlanarak Fiat Egea Sedan sahibi olabilmek için sadece 444.900 TL peşinat ödüyorlar. Kredi kullanılan miktar için uygulanan aylık faiz oranı ise yüzde 3,04 ile oldukça avantajlı. Bu faiz oranı, diğer bankaların taşıt kredisi faizleri ile kıyaslandığında müşterilere önemli bir ekonomik avantaj sağlıyor.

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Zaman Sınırlı: 3 Gün İçinde Faydalanın!

Fiat Egea Sedan'ın bu özel fırsatlarından yararlanmak için acele edin. 3 gün içinde yapacağınız başvuru ile 2023 model Fiat Egea Sedan'ı avantajlı koşullarla sahibi olabilirsiniz. 3 günün sonunda, bu benzersiz imkanları kaçırma riskiyle karşılaşabilirsiniz. Unutmayın, Fiat Egea Sedan 2024'e özel bu kampanya ile sizleri bekliyor!

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