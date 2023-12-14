Fiat Egea Cross'un Yeni Yıla Özel Dev Kampanya! Sıfır Egea Cross Sadece 215.000 TL

Türkiye'nin ekonomik SUV modellerinden biri olan Fiat Egea Cross, son zamanlarda yapılan zamlarla konuşuluyor.

Zam Haberleri ve Fiyat Değişiklikleri

Geçtiğimiz ay 850.900 TL'den başlayan fiyat etiketiyle satışa sunulan aracın fiyatı, şu anda tam 27.000 TL'lik bir zamla 877.900 TL olarak güncellendi. Bu zam, özellikle aracın baz donanım seviyesinde önemli bir artışı beraberinde getirdi.

Motor Seçenekleri ve Performans

Fiat Egea Cross'un cazip kılan özellikleri arasında uygun fiyatı ve geniş donanım seçenekleri bulunuyor. Ancak, 1.4 litrelik benzinli motor ve manuel şanzımanın performansına dair yapılan eleştiriler, özellikle zam haberleriyle birleşince aracın popülerliğini etkileyebilir.

Egea Cross Donanım Seçenekleri ve Güncel Fiyat Listesi