Fiat Egea Cross'un Yeni Yıla Özel Dev Kampanya! Sıfır Egea Cross Sadece 215.000 TL
Türkiye'nin ekonomik SUV modellerinden biri olan Fiat Egea Cross, son zamanlarda yapılan zamlarla konuşuluyor.
Zam Haberleri ve Fiyat Değişiklikleri
Geçtiğimiz ay 850.900 TL'den başlayan fiyat etiketiyle satışa sunulan aracın fiyatı, şu anda tam 27.000 TL'lik bir zamla 877.900 TL olarak güncellendi. Bu zam, özellikle aracın baz donanım seviyesinde önemli bir artışı beraberinde getirdi.
Motor Seçenekleri ve Performans
Fiat Egea Cross'un cazip kılan özellikleri arasında uygun fiyatı ve geniş donanım seçenekleri bulunuyor. Ancak, 1.4 litrelik benzinli motor ve manuel şanzımanın performansına dair yapılan eleştiriler, özellikle zam haberleriyle birleşince aracın popülerliğini etkileyebilir.
Egea Cross Donanım Seçenekleri ve Güncel Fiyat Listesi
1.4 Fire 95 HP Street Manuel Benzinli
- Fiyatı: 877.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP DCT Street Otomatik Dizel
- Fiyatı: 1.166.900 TL
1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel
- Fiyatı: 1.027.900 TL
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Street Otomatik Elektrikli-Benzinli
- Fiyatı: 1.298.900 TL
1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzinli
- Fiyatı: 917.900 TL
1.3 M.Jet 95 HP Urban Manuel Dizel
- Fiyatı: 1.067.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban Otomatik Dizel
- Fiyatı: 1.206.900 TL
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Urban Otomatik Elektrikli-Benzinli
- Fiyatı: 1.328.900 TL
1.4 Fire 95 HP Lounge Manuel Benzinli
- Fiyatı: 967.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP DCT Lounge Otomatik Dizel
- Fiyatı: 1.256.900 TL
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Lounge Otomatik Elektrikli-Benzinli
- Fiyatı: 1.378.900 TL
1.4 Fire 95 HP Limited Manuel Benzinli
- Fiyatı: 1.003.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP DCT Limited Otomatik Dizel
- Fiyatı: 1.306.900 TL
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Limited Otomatik Elektrikli-Benzinli
- Fiyatı: 1.428.900 TL