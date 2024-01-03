Fiat Doblo'dan Yeni Yıl Kampanyası! Sıfır Doblo Fiyatı 315.000 TL Birden Düştü

Türkiye'de ticari araç dediğimizde akla gelen önemli isimlerden biri hiç şüphesiz Fiat Doblo. Yenilenen kasasıyla Fiat Doblo, şu anda sektördeki tüm dikkatleri üzerine çekmiş durumda. Peki, bu yeni kasaya sahip aracı şaşırtıcı derecede uygun bir fiyata almak mümkün mü?

Fiat Doblo ile Uygun Fiyatların Keyfini Çıkarın

Türkiye'de 600 bin TL'ye sıfır otomobil bulmak genellikle mümkün değil. Bu durumun temel nedeni ise ülkemizdeki yüksek vergilerdir. Sıfır otomobil sahibi olmak istiyorsanız genellikle en az 700 bin TL'yi gözden çıkarmak gerekiyor.

Ticari araçlarda durum nasıl? Son iki yılda ticari araç tasarımları hemen hemen tamamen değişti. Bu değişen kasa yapısıyla birlikte fiyatlar da arttı. Ancak, Fiat Doblo sevenlere müjdeli haberimiz var.

Elektrikli Ticari Araçlarla Yeni Bir Dönem

Türkiye'de satışa sunulan birkaç elektrikli ticari modelle birlikte, pazarda elektrikli ticari araçlar yavaş yavaş yer edinmeye başladı. Ancak, bu araçlar genellikle Çin üretimi olduğu için yüksek fiyat etiketleri taşıyor. Çünkü Çinli otomobillere ek gümrük vergisi uygulanıyor.

İşte burada karşımıza çıkan 600 bin TL'lik Doblo fırsatı devreye giriyor. Sosyal medyada dolaşan bilgilere göre, Fiat, elektrikli Doblo modelleri için harekete geçmiş durumda. Üstelik, bu modellerin fiyatları oldukça cazip olacak.

Geleceğin Aracına Şimdi Sahip Olun

Türkiye'de ticari araç sahibi olmak isteyenler için Fiat Doblo, yenilikçi tasarımı ve uygun fiyatlarıyla öne çıkıyor. Elektrikli Doblo modellerinin piyasaya sürülmesiyle birlikte, hem çevre dostu hem de ekonomik bir tercih yapma şansına sahip olacaksınız. Sabırla bekleyin ve yakında uygun fiyatlarla bu yenilikçi araca sahip olma şansını kaçırmayın.