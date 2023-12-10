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Dacia Duster Kampanya Üstüne Kampanya Yapmaya Devam Ediyor! Sıfır Araçlarda 115.00 TL İndirim

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Dacia Duster Kampanya Üstüne Kampanya Yapmaya Devam Ediyor! Sıfır Araçlarda 115.00 TL İndirim
Dacia'nın yenilikçi modeli Duster, ekonomik fiyatları ve üstün performansıyla öne çıkıyor. Geniş iç hacmi ve taşıma kapasitesi ile pratik çözümler sunan Duster, konforlu ve ekonomik sürüş deneyimi arayanlar için ideal bir tercih. Fiyatları sabitleyerek müşterilere avantaj sağlayan Dacia, kaliteli bir otomobil deneyimini erişilebilir kılıyor.

2024 yılına yaklaşırken, otomotiv sektöründeki markalar, stoklarını azaltmak ve müşterilere cazip fırsatlar sunmak için çeşitli stratejiler geliştiriyorlar. Dacia, bu trende liderlik ederek fiyatlarını sabitleyerek bütçe dostu tercihlere odaklanıyor.

Duster'ın Ekonomik Avantajları

Dacia'nın popüler modeli Duster, uygun fiyat etiketleri ile dikkat çekiyor. Başlangıç paketindeki 90 beygir gücündeki benzinli motor ve manuel şanzıman kombinasyonu, tasarruflu bir sürüş deneyimi sunuyor. Bu, hem ekonomik hem de performans odaklı bir seçenek sunarak tüketicilere geniş bir tercih yelpazesi sunuyor.

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Geniş İç Hacim ve Taşıma Kapasitesi

Duster, 475 litrelik geniş bagaj hacmi ile dikkat çekiyor. Arka koltukların katlanmasıyla bu alan 1.636 litreye kadar genişleyebiliyor. Özellikle uzun seyahatler veya günlük kullanımda pratik bir çözüm sunan bu özellik, Duster'ı fonksiyonellik açısından öne çıkarıyor.

Konfor ve Yol Tutuşta Üstün Deneyim

Duster, ekonomik ve fonksiyonel olmanın ötesinde konfor ve yol tutuş konusunda da tatmin edici bir deneyim sunuyor. Dacia, fiyat performans açısından rekabetçi bir konumda bulunarak müşterilere kaliteli bir araç sunma hedefine ulaşıyor.

Fiyat Sabitleme Stratejisi

Dacia'nın fiyatları sabitleme kararı, sadece tüketicilere belirli bir dönemde fiyat avantajı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda stoktaki araçları daha hızlı bir şekilde satma amacını taşıyor. Bu strateji, markanın rekabet gücünü artırırken aynı zamanda müşterilere uygun fiyatlarla kaliteli bir araç alma fırsatı sunuyor.

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Güncel Fiyat Listesi

  • Essential TCe 90 bg

    • Fiyatı: 899.000 ₺

  • Expression ECO-G 100 bg

    • Fiyatı: 1.053.900 ₺

  • Essential Blue dCi 115 bg 4x2

    • Fiyatı: 1.118.000 ₺

  • Expression TCe 150 bg 4x4

    • Fiyatı: 1.228.900 ₺

  • Essential TCe 150 bg EDC

    • Fiyatı: 1.095.000 ₺

  • Essential TCe 150 bg 4x4

    • Fiyatı: 1.190.000 ₺

  • Journey TCe 150 bg EDC

    • Fiyatı: 1.189.000 ₺

  • Essential Blue dCi 115 bg 4x4

    • Fiyatı: 1.309.000 ₺

Dacia, yenilikçi özellikleri ve rekabetçi fiyatlarıyla 2024'te otomotiv sektöründe ön plana çıkıyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

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