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Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Yerli Otomobili Duyurdu!

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Yerli Otomobili Duyurdu!
Türkiye'nin otomobil pazarında yükselen RKS modeli, kompakt tasarımı ve 70 km menziliyle dikkat çekiyor. Dijital kadran, kalorifer, geri görüş kamerası gibi özelliklerle donatılan aracın fiyatı 300 bin TL civarında. Citröen Ami'ye göre daha uygun olan bu yerli otomobil, Türkiye'nin elektrikli araç sektöründeki potansiyelini gösteriyor.

Türkiye'nin otomobil pazarında TOGG, adeta bir fenomen haline gelmiş durumda. Bu yıl içinde piyasaya sürülen TOGG'un başarısı malum; stokları tükenmiş, ilk sahipleri kura ile belirlenmişti. Şimdi ise gözler, yeni yerli otomobil modeline çevrildi.

Öncelikle unutmamız gereken bir detay var: Henüz TOGG'un satışı gerçekleşmedi. Ancak, söz verilen araçlar yılbaşına kadar sahiplerine teslim edilecek. Ardından ise yeni TOGG modelleriyle tanışma vakti.

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2024, TOGG için oldukça önemli bir yıl olabilir. Zira bu tarihten itibaren isteyen herkesin kura olmaksızın TOGG sahibi olabileceği söyleniyor. Ancak, şu an için bunu kesin olarak söylemek zor.

TOGG T10X'in satışa sunulmasının ardından diğer modellerin sırası geldi. B-SUV, Sedan ve HB modeli satışa çıkacak. Ardından bir hafif ticari TOGG modeli bekleniyor. Peki, sessiz sedasız piyasaya sürülen yeni yerli otomobilimiz ne hakkında?

Yerli RKS Elektrikli Otomobili

Türkiye'de birçok motor markası mevcut. Elektrikli otomobillerin popülerleşmesiyle birlikte, bu markalar otomobil pazarında da varlık gösteriyor. Bu markalardan biri de RKS.

RKS, motorlarıyla tanıdığımız yerli bir marka ve şimdi elektrikli otomobiliyle gündemde. Peki, bu otomobil bize neler sunuyor? Genel olarak 70 km menzile sahip olan otomobil, saatte 50 km hıza ulaşabiliyor.

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RKS A1, Citröen Ami gibi kompakt bir otomobil olup genellikle 2 kişilik bir yapıya sahiptir. Dijital kadran, kalorifer, geri görüş kamerası gibi birçok ekstraya sahip olan aracın fiyatı ise 300 bin TL civarında.

Kornası bile olmayan Citröen Ami'nin fiyatı 380 bin TL. Bu nedenle, yerli RKS modelini tercih etmek daha mantıklı olabilir.

Tabii ki, tercih kullanıcılara aittir. Ancak, Türkiye'nin elektrikli otomobil satışlarında önemli bir marka haline gelmesi hiç de uzak bir ihtimal değil.

Kaynak:Haber Kaynağı

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