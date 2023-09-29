Çinli Zeekr, Tek Şarjla 1000 Kilometre Giden Arabası Türkiye'ye Geldi..

Çin merkezli otomobil üreticisi Zeekr, elektrikli otomobil teknolojisinde çığır açacak iddialı bir modelle karşımıza çıkıyor. Yeni modeli 2023 Zeekr 001'i tanıtan şirket, bu aracın tek şarjla 641 mil (yaklaşık 1031 kilometre) yol katedebildiğini açıkladı. Eğer bu iddia gerçekleşirse, Zeekr 001, bilinen en uzun menzilli üretim elektrikli araç olma özelliğini taşıyacak.

Otomobil dünyasında elektrikli araçların menzili, kullanıcılar için en önemli konulardan biri olarak kabul ediliyor. Zeekr 001'in sunduğu olağanüstü menzil, elektrikli araç teknolojisinin geldiği son noktayı gösteriyor. Car and Driver dergisinin verilerine göre, şu an piyasada bulunan en uzun menzilli elektrikli araç, 520 mil menzile sahip Lucid Air modeli. Zeekr 001 ise bu değeri 160 mil daha aşıyor.

Zeekr, şu anda Volvo ve Lotus gibi otomobil üreticileriyle aynı ana şirkete ait bir marka olarak büyük bir genişleme süreci yaşamaktadır. Şirket, satışlarını artırmayı ve Avrupa pazarına girmeyi hedefliyor. Zeekr CEO'su An Conghui, Kuzey Amerika'nın şirketin gelecek planlarında önemli bir rol oynadığını ve Kuzey Amerika pazarına daha fazla yatırım yapacaklarını belirtti. Conghui, "Zeekr bir dünya markası haline geliyor ve gelecekte küresel pazarla rekabet etmeye hazır olacak." dedi.

Elektrikli araçların talebinin sürekli artması, bu alandaki teknolojik gelişmeleri hızlandırıyor. Elektrikli araçların ortalama menzili, son on yılda önemli ölçüde arttı ve bu trendin devam etmesi bekleniyor. Küresel ısınma endişeleri ve çevreye duyarlılık, elektrikli araçların benimsenmesini hızlandıran yasalarla birleşerek, elektrikli araçlar için daha verimli batarya teknolojileri ve uzun menzillerin geliştirilmesini teşvik ediyor.

Zeekr 001, elektrikli araçların geleceği için heyecan verici bir adımı temsil ediyor ve elektrikli otomobil teknolojisinin sınırlarını zorluyor.