NOCTURNE ve başarılı oyuncu Hande Erçel, uzun yıllardır sürdürdükleri iş birliklerinin yeni sezonunu sinematografik bir hikayeyle tanıtıyor. İlkbahar/Yaz 2023 koleksiyonunun çeşitliliğini farklı duyguların dışa vurumuyla ilişkilendiren NOCTURNE, bu bağlamda kurguladığı reklam kampanyasında Erçel’i yaza dair bir senaryonun başrolünde hayal ediyor.

Tutku, merak ve keşif dolu yeni mevsimi düşlerken birbirinden çarpıcı NOCTURNE kombinleriyle andan ana ışınlanan Erçel filmde, ilham verici bir yaz senaryosunun her satırında farklı bir Hande’ye bürünürken görülüyor. Hatıralarda kaybolduğu anlardan kendine meydan okuduğu dakikalara, sezon boyunca her halini gündüzden geceye NOCTURNE’le yansıttığını ortaya koyuyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ