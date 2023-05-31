NASA UFO görüntüsünü yayınladı. Bugün NASA UFO'ların Varlığını Kabul Etti. Bugün merakla beklenilen Nasa'nın açıklaması herkesi şaşırttı. UFO görüntüsü yayınlayan Nasa ekibi, videodaki metal kürenin ne olduğunu anlayamadıklarını belirttiler.

NASA UFO görüntüsünü yayınladı

Ve bilim dünyasının en ilginç günlerinden birine denk geldik. The X Files dizisinden bir sahne değil, NASA Toplantısı'nda UFO videosu yayınlandı. NASA, UFO videosu yayınladı ve bu cismin ne olduğunu anlamadıklarını belirttiler.

NASA UFO'ların Varlığını Kabul Etti mi?

Bir video paylaşan NASA, görüntülerdeki uçan metal kürenin UFO olduğunu kabul etti. Sean Kirkpatrick, 800'den fazla UAP görülme vakası kaydedildiğini söyledi. Ortalama olarak her ay 50-100 civarında yeni UAP görülme ihbarı aldıklarını ifade eden Kirkpatrick, bunlardan ancak yüzde 2 ila 5'ini veri tabanlarına eklediklerini söyledi.

Nasa, evrende yalnız olup olmadığımızı araştırıyor

Peki NASA ne iş yapıyor? NASA, evrende yalnız olup olmadığımız da dahil olmak üzere temel soruları yanıtlamamıza yardımcı olmak için güneş sistemini ve ötesini araştırıyor. Birçok NASA görevi, dünya dışı yaşamın var olup olmadığına odaklandı. 'Anormal gaz' gibi anormal fenomenleri görmek artık bilinen şey. . Dışarıda yaşam belirtileri gösteriyor olabilir. Ancak bilim adamları böyle bir anormallik keşfettiklerinde "yaşam bulduğumuz sonucuna varmıyorlar.

NASA: YAŞAM İÇİN PEK ÇOK POTANSİYEL ORTAM VAR

David Spergel dünya dışında yaşam hakkında"Artık dışarıda pek çok gezegen olduğunu biliyoruz, bu nedenle yaşam için pek çok potansiyel ortam var. Henüz Dünya'nın ötesinde yaşam bulamadık ama bakıyoruz" cümlelerini kullandı.