Migros, depremden etkilenen vatandaşlarımızın ekonomik olarak güçlenmesi ve yaraların sarılabilmesine destek olmak amacıyla istihdam seferberliği başlattı. Migros, yıl boyunca tüm Türkiye çapında yapacağı personel alımlarında önceliği depremzede vatandaşlarımıza verecek.

Bu yıl 10 bin yeni personel alımı planlayan Migros, 81 ildeki personel alımlarında, afetten etkilenen vatandaşlarımızın başvurularına öncelik tanıyacak. Başvurular Kariyer.net Deprem Seferberliği ilanı üzerinden yapılabilir.

Migros Ticaret A.Ş. İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Genel Müdür Yardımcısı Olcay Yılmaz Nomak, “Bölgenin ekonomisine katkıda bulunmak ve afetten etkilenen vatandaşlarımızın işgücüne katılarak bir an önce yaşamlarını yeniden kurabilmesini sağlayabilmek amacıyla dört koldan katkılarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda attığımız adımlardan biri de istihdam seferberliği. Yıl boyunca ülke çapında gerçekleştireceğimiz işe alımlarda önceliğimizi depremzede adaylara vereceğiz. Yaralarımızı en hızlı şekilde sarabilmenin yolu dayanışmadan geçiyor. Birlik ve beraberliğimizden, dayanışma ruhumuzdan aldığımız güçle bu zor günleri de aşacağız” dedi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ