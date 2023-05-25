O3 Medya imzalı, Saner Ayar'ın yapımcılığını üstlendiği, Show TV ekranlarında yayınlanacak, yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun'un oturduğu, Maviye Sürgün dizisi oyuncuları kimlerdir? Konusu nedir ve nerede çekilmiştir? Dizi ile ilgili detaylar haberimizde...

Maviye Sürgün Dizisi Oyuncuları Kimlerdir?

Caner Cindoruk (Ali)

Damla Sönmez (Defne)

Hakan Salınmış (Salih)

Serkan Altunorak (Ozan)

Berkan Bulut

Bülent Şakrak

Ayça Erturan

Yaman Arslan

Name Önal

Dinç Daymen

Ruhi Sarı

Gökşen Ateş

Sinan Sicimoğlu

Gürberk Polat

Efe Eroğlu

Mina Koyuncular

Öykü Su Okur

Maviye Sürgün Dizisi Konusu Nedir?

Uğradığı soruşturma sonrasında geçici süre açığa alınan SAT komandosu Ali (Caner Cindoruk), eşi Ayda’nın ölümcül hastalık haberi ile çocuklarını ve eşini de yanına alarak Çamlıkıyı'da butik otel işleten kayınpederi Salih’in (Hakan Salınmış) yanına taşınır. Taşınmadan sonra Ayda vefat eder. Tüm ailenin acısı henüz çok tazeyken Ali bir gece denize açılır ve ufukta sürüklenen bir bot fark eder. Havanın fıtınalı olmasına aldırış etmez ve sürüklenen botun içindeki kadını kurtarır. Kadının adı Defne'dir (Damla Sönmez) Fakat Defne yaşadığı kaza nedeniyle geçici bir hafıza kaybı yaşar ve başına gelenleri hatırlamaz. Ali, Defne'yi otele getirir. Parça parça hafızası yerine gelen Defne gerçek anlamda bir dolandırıcıdır. Geçmişinde bıraktığını sandığı Ozan (Serkan Altunorak) ile hiç beklenmedik bir şekilde bu kasabada burun buruna gelen Defne'nin kendi için bir çıkış yolu aramaktan başka bir seçeneği yoktur.

Maviye Sürgün Dizisi Nerede Çekiliyor?

Maviye Sürgün dizisi, Marmaris'te çekilmektedir.

YENİGÜN HABER MERKEZİ