Naci Görür Uyardı: İstanbul Depremi 9 Şiddetini Bulabilir

İstanbul, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle bilinse de, jeolojik konumu itibarıyla ciddi bir deprem riski taşımaktadır. Prof. Dr. Naci Görür'ün Sözcü gazetesine yaptığı açıklamalara göre, özellikle İstanbul'un Avrupa yakası, olası bir depremde en riskli bölgeler arasında yer almakta. İstanbul için deprem gerçeği, hem vatandaşların hem de yetkililerin üzerinde durması gereken bir konudur.

İstanbul'da Depremde En Tehlikeli Bölgeler

Prof. Dr. Naci Görür'ün belirttiğine göre, Marmara Denizi'nin hemen kenarında yer alan Avrupa yakasının ilk 10 kilometrelik alanı, İstanbul için en büyük tehdidi oluşturuyor. Bu bölge, özellikle Haliç'ten Silivri'ye kadar olan kesimde, deprem şiddetinin 9'a ulaşabileceği konusunda uyarılar yapılıyor. Bu durum, bu alanlarda yaşayan insanlar için ciddi bir risk teşkil ediyor.

İstanbul'da Altyapı Sorunları ve Sağlık Riskleri

Prof. Görür, ayrıca altyapı sorunlarına ve özellikle kanalizasyon sularının içme suları ile karışma ihtimaline dikkat çekiyor. Bu durum, sağlık açısından ciddi tehlikeler barındırıyor. İçme suyu kaynaklarının kontaminasyonu, hastalıkların yayılmasına neden olabilir, bu yüzden deprem hazırlıkları kapsamında bu tür risklerin minimizasyonuna yönelik adımlar atılması büyük önem taşımaktadır.

İstanbul'da Deprem Anında ve Sonrasında Yapılması Gerekenler

Deprem anında yapılması gerekenler arasında, öncelikle sakin kalmak ve güvenli bir yere sığınmak yer alıyor. Binaların depreme dayanıklı hale getirilmesi, can kaybını önlemek adına hayati önem taşır. Deprem sonrasında ise enkaz altında kalanların hızla kurtarılması, yaralılara ilk müdahalenin yapılması ve psikolojik destek sağlanması gerekmektedir.

İstanbul'da Deprem Önleyici Önlemler ve Uyarı Sistemleri Var mı?

İstanbul'un deprem riskini azaltmak için alınabilecek önlemler arasında, eski yapıların güçlendirilmesi veya yeniden inşa edilmesi, deprem erken uyarı sistemlerinin kurulması ve halkın deprem bilincinin artırılması yer alıyor. Bu tür önlemler, olası bir depremin vereceği zararı azaltabilir ve can kayıplarını önleyebilir.

İstanbul, deprem riski yüksek bir şehir olup, bu durum göz önünde bulundurularak gerekli tüm önlemlerin alınması şarttır. Prof. Dr. Naci Görür'ün uyarıları, bu konuda atılacak adımların ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Hem bireysel hem de toplumsal düzeyde alınacak önlemlerle, bu büyük tehdidin üstesinden gelmek mümkündür.