Marmaris'in büyülü atmosferinde gerçekleşen çekimleriyle büyük ilgi uyandıran Show TV'nin yeni dizisi "Maviye Sürgün", 12 Haziran akşamı ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Yayın tarihi, dizi severlerin heyecanını artıran yeni bir tanıtım ile duyuruldu. Dizide, Damla Sönmez'in canlandırdığı Defne'nin hayatını kurtaran Caner Cindoruk'un canlandırdığı Ali'nin hayatındaki tüm dengeler değişirken, Serkan Altunorak'ın canlandırdığı Ozan'ın nasıl bir karakter olacağı merak konusu oldu.

Maviye Sürgün dizisi konusu

Show TV'nin merakla beklenen dizisi "Maviye Sürgün", heyecan dolu hikayesiyle izleyicileri ekranlara kilitlemeye hazırlanıyor. Dizi, Kıbrıs'ta Sat komandosu olarak görev yaparken malülen emekli olan Oğuz'un, ailesiyle birlikte Marmaris'teki kayınpederinin yanına taşınma kararıyla başlıyor.

Ancak taşınma süreci kısa bir süre içinde beklenmedik bir acıyla sarsılır. Oğuz'un eşi Ayda'nın ani vefatı, ailenin derin bir yasa boğulmasına sebep olur. Oğuz, bu büyük acıyla başa çıkmak için bir gece teknesiyle uzaklara gitme kararı alır. Fakat tekne yolculuğu sırasında sürüklenen bir botta karşılaştığı Defne isimli bilinmeyen kadını kurtarır.

Ancak Defne'nin göründüğü gibi masum olmadığı ortaya çıkar. Gerçekte bir dolandırıcı olan Defne, kasabada Ozan'ı görünce planlarını değiştirir ve işler karmaşık bir hal alır. "Maviye Sürgün" dizisi, bu üçlü arasındaki karmaşık ilişkilerin etrafında dönerek izleyicilere sürükleyici bir hikaye sunuyor.

Maviye Sürgün dizisi oyuncu kadrosu

Show TV'nin heyecanla beklenen dizisi "Maviye Sürgün", başrollerde Caner Cindoruk, Damla Sönmez ve Serkan Altunorak gibi yetenekli oyuncularla birlikte izleyicilerin karşısına çıkacak. Ayrıca, Bülent Şakrak, Ayça Erturan, Ruhi Sarı, Göksen Ataş ve Hakan Salınmış gibi sektörde değerli isimler de kadroda.

Marmaris'in doğal güzelliklerinin yanı sıra, dizi için özel olarak seçilen mekanlar, "Maviye Sürgün"e benzersiz bir atmosfer katıyor. Bu heyecan verici yapımı merakla bekleyen izleyiciler, Marmaris'in büyülü atmosferinde geçecek olan hikayeye tanıklık edecek. Dizinin çekimleri, bölgenin muhteşem sahil şeridi, eşsiz plajları ve etkileyici manzaralarıyla izleyicilere görsel bir şölen sunacak. Maviye Sürgün'ün çekimleri sırasında Marmaris'in dikkat çekici mekanları da kullanıldı. Sahil kenarındaki romantik restoranlar, tarihi sokaklar, geleneksel evler ve lüks oteller gibi mekanlar, dizinin sahnelerine özel bir atmosfer katıyor.