Yeni nesil Müşterinin Sesi Analitiği Platformu Pivony’nin kurucu ortağı Emre Çalışır, müşteri ihtiyaçlarını anlamak isteyen markalar için duygu analizinin önemini anlattı ve iş profesyonellerine önemli ipuçları verdi.

“İnsan ilişkilerinde duyguları anlamak karmaşıktır. Pazarlama için de aynı şey geçerli. Bir ürünü tanıtmak nispeten daha kolay olsa da ürünün müşteriye nasıl hissettirdiğini anlamak size yol gösterici olacaktır.” diyen Emre Çalışır geliştirdikleri Pivony plaftormunun markalara duygu analizinde önemli kolaylıklar sağlayabileceğini belirtti.

“Tematik duygu analizi ile yeni bir seviyeye geçin”

Geleneksel olarak cümle seviyesinde yürütülen duygu analizi, tematik duygu analizi çalışmalarının ortaya çıkması ile yeni bir seviyeye geçiş yaptı.Bir metnin içinde yer alan farklı duyguların ilgili oldukları hedef başlıklar ile birlikte analiz edilmesi, tema tabanlı (aspect-based) duygu analizi olarak karşımıza çıkıyor. Emre Çalışır verdiği örnekle, bu tanımı sadeleştirdi; “Kalite, paketleme, marka imajı rezalet durumda; tek iyi olan şey fiyatlarınız." gibi bir duygu analizinin sonucu, tüm cümleye bakılarak değerlendirilirse negatif olduğu düşünülebilir ve bu durum yanlış yönlendirmelere sebebiyet verebilir. Tematik duygu analizi, bu cümlenin kategorilere göre duygu analizini ortaya çıkarır. Örnekte söz edilen yorum, kalite, paketleme ve marka imajı kategorilerinde negatif olarak sınıflandırılırken; fiyat kategorisinde pozitif olarak sınıflandırılır. Pivony’nin duygu analizinde tema bazlı olduğunun altını çizen Emre Çalışır, “Platformumuzda klasik anlayışın ötesinde kişilerin herhangi bir ürün ya da servis hakkında sadece olumlu veya olumsuz düşüncesini tespit etmek yerine, o ürün ya da servisin spesifik özellikleriyle ilgili memnuniyetini ölçmeyi amaçlıyoruz.” dedi.

”Sosyal medya takibiyle olası krizlerin önüne geçerek müşteri kaybını önleyin”

Sosyal medya, markalar için ürün ve hizmetlerini müşterilerinin nasıl konumlandırdıklarını görebildikleri ve bazen de markaların itibar kaybına yol açabilen oldukça güçlü bir mecradır. İş Profesyonellerinin marka itibarlarına dikkat etmeleri gerektiğini altını çizen Emre Çalışır, “Günümüz sosyal medya dünyasında bir hizmet veya ürün hakkında yapılan yorumların etki alanı oldukça büyük olup hızla artan kaotik krizlere yol açabiliyor. Bu nedenle tüketicilerin burada paylaştığı duyguların analiz edilmesi oldukça kritik bir öneme sahip. Olumsuz duyguların ön plana çıktığı durumlarda müşteri kaybını önlemek için harekete geçmelisiniz. Aksi halde bu negatif duygular marka itibarına zarar verebilir” dedi.

‍‍”Artık çevrimiçi pazar yerleri ve mobil uygulama mağazaları da sosyal medya platformu haline geldi”

“Sosyal medyanın en önemli dinamiklerinden biri, kullanıcıların kendi düşüncelerini ifade edebilmesi ve diğer kullanıcıların da o paylaşımlarla etkileşime geçebilmesi olarak tanımlanabilir. Buradaki deneyim paylaşımı artık o kadar önemli hale geldi ki, başkalarının ne düşündüğünü incelemeden bir ürün satın almaz, bir mobil uygulama indirmez hale geldik. Duygu analizini tüm bu mecralarda yapabilmek, markaların müşteri odaklı olmalarına katkı sağlıyor.”

“Pazar analizi ile rekabet avantajı elde edin”

“Müşterilerin ürün ve hizmetlerinizi diğer markaların ürün ve hizmetlerine kıyasla nasıl konumlandırdığını görmek, markanızın avantajlarını vurgulayan tanıtım stratejileri oluşturmanıza yardımcı olabilir.” diyen Emre Çalışır “Ayrıca, pazar analizinde kullanılan duygu analizi markaların gelecekteki ürün iyileştirmelerindeki sorunlu noktaları tespit edip önemli tüketici içgörülerini belirleyerek rekabet avantajı elde etmelerine de yardımcı olur. Duygu analizini kullanmak, pazarlama, müşteri deneyimi veya ürün yönetiminde çalışan herkes için zaman ve enerji tasarrufu sağlarken, müşterilerinin neye ihtiyaç duyduğuna dair derinlemesine bir anlayış sunar.” diye ekledi.

“Tüketici geri bildirimlerini doğrudan Pivony’nin duygu analizi yetenekleriyle keşfedin”

Tüketiciler markanız hakkında pek çok konuda ve farklı tonlarda konuşuyor olabilir. Pivony ile tüketicilerin duygularını doğrudan analiz edebilir, detaylı olarak doğal dil işleme ve anlama yetenekleri sayesinde tüketici konuşmalarını etiketleyip şikayet, öneri ve geliştirilmesi gereken alanlar olarak kategorize ederek ilgili başlıklardan takip yapabilirsiniz.

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