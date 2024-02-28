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Zeynep Beşerler’in oyun öncesi avm keyfi

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Zeynep Beşerler’in oyun öncesi avm keyfi
Sevilen oyuncu Zeynep Beşerler, geçtiğimiz gün Trump Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

Sevilen oyuncu Zeynep Beşerler, geçtiğimiz gün Trump Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

Özde Yapım’ın 30. kez sahnelenen ‘Karanlıkta Komedi’ adlı oyununda seyircinin karşısına çıkan Zeynep Beşerler, oyundan saatler önce Trump Alışveriş Merkezi’ne geldi. AVM’de keyifli vakit geçiren Zeynep Beşerler daha sonra oyuna hazırlanmak üzere Trump Sahne’ye geçti.

Somer Karvan, Zeynep Beşerler, İrfan Kangı, Gözde Kaya, Göktuğ Derici, Gümeç Alpay Aslan ve Ahmet Taşdemir ile güçlü bir oyuncu kadrosuna sahip olan oyun, izleyenleri kahkahaya boğdu.

1960’lar Londra’sının çalkantılı günlerinde geçen eğlenceli anlar ve sürprizlerle dolu bu oyunda, yanlış anlaşılmalar ve korkular doruğa çıkarken aydınlıkta saklanan kişilikler karanlıkta açığa çıkıyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

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