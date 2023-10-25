Yusuf Güney Kıbrıs yolcusu

Tek başına geldiği AVM’de bir süre mağazaları dolaşan ve yeni sezon ürünlerini inceleyen başarılı şarkıcı, ‘’İstanbul’u terk ediş süreci hızla devam ediyor son eksikleri alıyorum ve yavru vatanımız Kıbrıs’a yerleşiyorum. Bir kaç haftaya Girne’ye taşınıyorum’’ dedi. Yusuf Güney, yanına gelen sevenlerini kırmayıp onlarla hatıra fotoğrafı çektirip, ayak üstü de olsa sohbet etmeyi ihmal etmedi. Başarılı şarkıcının sempatik tavırları ve güler yüzü dikkatlerden kaçmazken, siyahlar içindeki tarzı ise gözlerden kaçmadı.