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Yıldız Tilbe Kırdı Geçti

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Yıldız Tilbe Kırdı Geçti
Geçen hafta Ülker Sports Arena’da verdiği konserde 10 bin bilet satarak rekor kıran Yıldız Tilbe Cahide Palazzo sahnesindeydi. Mekânın tüm rezervasyonları bir kez daha günler öncesinden dolmuştu…

Kariyerinin 30’uncu yılını kutlayan Yıldız Tilbe herkesin ezbere bildiği aşk şarkılarıyla, unutulmaz sahne performanslarıyla ve renkli kişiliğiyle halkın gönlünde yer etmiş bir sanatçı. Konserlerinde sevenleriyle kucaklaşan Yıldız Tilbe Ülker Sports Arena’da verdiği ve rekor sayıda bilet sattığı konserin ardından dün akşam Cahide Palazzo sahnesindeydi. Bir tek boş masanın olmadığı mekânda konuklar gecenin starı Yıldız Tilbe’ye bol bol tezahüratta bulundu.

Mekânı hıncahınç dolduran hayranlarıyla dünden bugüne hit olmuş şarkılarını hep birlikte söyleyen Tilbe seyircisiyle bol bol sohbet etti. Bazen hüzünlendirdi bazen eğlendirdi. Kendine özgü danslarıyla büyük alkış aldı. Gecenin konukları arasında Simge ve Semiha Yankı da vardı. Yıldız Tilbe sahnesine davet ettiği Simge ile ‘Aşkın Olayım’ şarkısını birlikte söyledi.

Kaynak:Haber Kaynağı

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