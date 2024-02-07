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Yasemin Sakallıoğlu Hayalini Gerçekleştirecek

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Yasemin Sakallıoğlu Hayalini Gerçekleştirecek
Yasemin Sakallıoğlu, 4 sezondur kapalı gişe sahnelediği “Doğru Koca Nasıl Seçilir?” isimli gösterisiyle yine bir ilke imza atmaya hazırlanıyor.

Stand-up’ın kraliçesi Yasemin Sakallıoğlu 20 ŞUBAT SALI AKŞAMI, SAAT 21.00’de Ülker Sports Arena’da gerçekleşecek ilk stand-up gösterisiyle 10 bin kişinin karşısına çıkmak için geri sayımda!

Ülker Sports Arena’da bir ilke imza atacak olan Yasemin Sakallıoğlu, 10 bin kişiyi güldürerek yeni bir rekora imza atacak.

HEYECANLI BULUŞMA 20 ŞUBAT SALI AKŞAMI GERÇEKLEŞECEK

Gittiği her şehirde hayranlarının yoğun sevgisiyle karşılaşan ve hem yurt içi hem de yurtdışında çıktığı salonlarda kahkaha tufanı estiren Yasemin Sakallıoğlu, 10 bin kişinin karşısına çıkma heyecanı yaşıyor. 2023 yılındaki gösterileriyle, toplamda 50 bini aşkın seyirci tarafından izlenen Yasemin Sakallıoğlu 2024’ün ilk gösterisinde büyük bir şova imza atacak.

Hazırlıklarına son sürat devam eden gösteride Sakallıoğlu’na 35’i aşkın dansçı eşlik ederken seyirciyi de büyük sürprizler bekliyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

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