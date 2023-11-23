Ünlü isimler EV’de KOSTÜMLÜ 90'LAR PARTİSİ'nde buluştu

Müzik ve eğlence dünyasında trendleri belirleyen isimlerin başında gelen ünlü iletişimci Özgür Aras uzun bir aranın ardından İstanbul gece hayatına, Harbiye’de açtığı kulübü EV ile geri dönmüştü. Aras dün akşam yakın dostu İrem Derici’nin isteği üzerine EV’de kostümlü 90’lar partisi verdi. Konukların 90’lar kıyafetleriyle geldiği gecede partinin fikir annesi İrem Derici leopar desenli elbisesi ve gümüş botlarıyla dikkat çekti.

Türk Popunun Kral’ı Kral Pop Radyo’nun medya sponsorluğunda gerçekleşen organizasyona katılan ünlü isimler arasında İrem Derici, Elif Buse Doğan, Cem Özkök, Onur Büyüktopçu, Pınar Soykan vardı.

Özgür Aras ve Klein Entertainment projesi olan EV Çarşamba, Cuma ve cumartesi geceleri açık.