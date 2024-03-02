Su Burcu Yazgı Çoşkun: Tatildeyim
Yayınlanma:
Zorlu AVM’de bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yapan genç oyuncu Su Burcu Yazgı Çoşkun, ‘’alışveriş yapmaya geldim, bu sıralar sadece tatil yapıp dinleniyorum’’ açıklamasında bulundu.
Ekranların güzel ve başarılı oyuncusu, Su Burcu Yazgı Çoşkun, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.
Öğlen saatlerinde geldiği Zorlu AVM’de bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yapan genç oyuncu, ‘’alışveriş yapmaya geldim, bu sıralar sadece tatil yapıp dinleniyorum’’ açıklamasında bulundu.
Spor AVM tarzı ile sevenlerinin ilgisini çeken başarılı oyuncu, yanına gelen sevenlerini kırmayıp onlarla alışveriş boyunca hatıra fotoğrafı çektirdi.
Sempatik ve mütevazi tavırlarıyla dikkat çeken güzel oyuncu, alışverişini tamamladıktan sonra AVM’den ayrıldı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.