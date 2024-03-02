Su Burcu Yazgı Çoşkun: Tatildeyim

Zorlu AVM’de bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yapan genç oyuncu Su Burcu Yazgı Çoşkun, ‘’alışveriş yapmaya geldim, bu sıralar sadece tatil yapıp dinleniyorum’’ açıklamasında bulundu.