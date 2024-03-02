  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Su Burcu Yazgı Çoşkun: Tatildeyim

Su Burcu Yazgı Çoşkun: Tatildeyim

Yayınlanma:
Su Burcu Yazgı Çoşkun: Tatildeyim
Zorlu AVM’de bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yapan genç oyuncu Su Burcu Yazgı Çoşkun, ‘’alışveriş yapmaya geldim, bu sıralar sadece tatil yapıp dinleniyorum’’ açıklamasında bulundu.

Ekranların güzel ve başarılı oyuncusu, Su Burcu Yazgı Çoşkun, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

Öğlen saatlerinde geldiği Zorlu AVM’de bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yapan genç oyuncu, ‘’alışveriş yapmaya geldim, bu sıralar sadece tatil yapıp dinleniyorum’’ açıklamasında bulundu.

Spor AVM tarzı ile sevenlerinin ilgisini çeken başarılı oyuncu, yanına gelen sevenlerini kırmayıp onlarla alışveriş boyunca hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sempatik ve mütevazi tavırlarıyla dikkat çeken güzel oyuncu, alışverişini tamamladıktan sonra AVM’den ayrıldı.

Kaynak:Haber Kaynağı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Magazin
Sıla’dan Edebi Gider
Sıla’dan Edebi Gider
Shakira, Cardi B ile bir araya geliyor
Shakira, Cardi B ile bir araya geliyor
Melek Mosso'dan Sürpriz
Melek Mosso'dan Sürpriz
Merve Boluğur: Sosyal medyaya daha da yoğunlaşacağım
Merve Boluğur: Sosyal medyaya daha da yoğunlaşacağım
Lerzan Mutlu: Erkeklerin Yüzleri Davul Gibi
Lerzan Mutlu: Erkeklerin Yüzleri Davul Gibi
Zeynep Beşerler’in oyun öncesi avm keyfi
Zeynep Beşerler’in oyun öncesi avm keyfi
Yıldız Tilbe Kırdı Geçti
Yıldız Tilbe Kırdı Geçti