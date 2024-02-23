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Simge Kıbrıs’ı Salladı

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Simge Kıbrıs’ı Salladı
Arka arkaya çıkardığı dinlenme rekorları kıran şarkılarıyla kariyerinde sağlam adımlar atan Simge, Kıbrıs Savoy Otel‘de unutulmaz bir konser verdi.

Simge Sağın, “Aşkın Olayım"ı söylemeden önce yalnız olduğunu şöyle anlattı: “Sürekli aynı şeyi söylüyorum yine tekrar edeyim bu kadar kalabalık bir dünyada birini bulamamak da büyük bir başarı. Bu şarkıyı bu kadar söyleyip, sevgilimin olmaması da büyük başarı."dedi.

Konserde dünden bugüne hit olmuş parçaları seslendiren Simge şarkılarıyla olduğu kadar güzelliği ile de göz doldurdu.

Şarkıları, sempatik tavırları ve eğlenceli sahne performansıyla dikkatleri üzerine çeken Simge, Savoy Otel hayranına iki saati aşkın bir süre boyunca birbirinden güzel şarkılarıyla unutulmaz bir geceye imza attı.

Kaynak:Haber Kaynağı

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