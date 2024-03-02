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Sıla’dan Edebi Gider

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Sıla’dan Edebi Gider
Sıla, yeni çalışması “Zahmet Olmazsa”yı sevenleriyle buluşturdu. Sözleri Sıla imzası taşıyan, bestesi ise Efe Bahadır’la Sıla Gençoğlu ortaklığıyla yazılan “Zahmet Olmazsa” sözleriyle de oldukça manidar. “Zahmet olmazsa, gidiniz.” diyen Sıla, şarkının aranjesinde Tolga Şanlı ile çalıştı.

Sıla, yeni çalışması “Zahmet Olmazsa”yı sevenleriyle buluşturdu.

Sözleri Sıla imzası taşıyan, bestesi ise Efe Bahadır’la Sıla Gençoğlu ortaklığıyla yazılan “Zahmet Olmazsa” sözleriyle de oldukça manidar. “Zahmet olmazsa, gidiniz.” diyen Sıla, şarkının aranjesinde Tolga Şanlı ile çalıştı.

Sıla’dan Defterin Arasında Kalan Şarkı

Şarkıyı kulisinde Mikail Yılmaz yönetmenliğinde sıcak bir ortamda kliplendiren Sıla, yeni çalışması “Zahmet Olmazsa”yı şu sözlerle anlatıyor: “Bir sayfanın arasında kalmasını istemediğim şarkı. Uzun yıllar oldu yazalı. Müziğini Efe’yle yazdık, sözleri benim. Zahmet olmazsa… Değerli şarkıcı arkadaşlarımız arasında gezdi bir süre, sonra oturdu köşesine. Tolga bu güzel gitarı çalmasa belki yerinden kalkıp yeniden ciğerimin köşesine yerleşmeyecekti. Emeği geçen herkese sevgilerimle…”

Kaynak:Haber Kaynağı

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