  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Shakira, Cardi B ile bir araya geliyor

Shakira, Cardi B ile bir araya geliyor

Yayınlanma:
Shakira, Cardi B ile bir araya geliyor
Shakira, Cardi B ile iş birliğini ilk kez özel olarak WhatsApp kanalında duyurdu. Müzik sektöründe heyecan yaratan bu duyuru, Shakira'nın yakında çıkacak olan "Las Mujeres Ya No Lloran" albümünde iki ikonik sanatçıyı ilk kez bir araya getiriyor.

Shakira, Cardi B ile iş birliğini ilk kez özel olarak WhatsApp kanalında duyurdu. Müzik sektöründe heyecan yaratan bu duyuru, Shakira'nın yakında çıkacak olan "Las Mujeres Ya No Lloran" albümünde iki ikonik sanatçıyı ilk kez bir araya getiriyor.

Shakira'nın, 22 Mart'ta yayınlanacak olan "Las Mujeres Ya No Lloran" isimli albümünü WhatsApp kanalında duyurma kararı, platformun özel güncellemeler almanın yeni yolu olduğunun altını çiziyor. Albüm, dinleyicilere sektörün en etkili iki sanatçısı tarafından hazırlanmış etkileyici bir müzikal yolculuk sunmayı hedefliyor.

Duyurunun bir parçası olarak Shakira, WhatsApp kanalında albümün parça listesini de açıkladı. Shakira, WhatsApp kanalı aracılığıyla hayranlarıyla özel sahne arkası içerikleri ve güncellemeleri paylaşmaya devam ederek "Las Mujeres Ya No Lloran"ın arkasındaki yaratıcı sürece özel bir bakış sunacak.

Kaynak:Haber Kaynağı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Magazin
Sıla’dan Edebi Gider
Sıla’dan Edebi Gider
Melek Mosso'dan Sürpriz
Melek Mosso'dan Sürpriz
Merve Boluğur: Sosyal medyaya daha da yoğunlaşacağım
Merve Boluğur: Sosyal medyaya daha da yoğunlaşacağım
Su Burcu Yazgı Çoşkun: Tatildeyim
Su Burcu Yazgı Çoşkun: Tatildeyim
Lerzan Mutlu: Erkeklerin Yüzleri Davul Gibi
Lerzan Mutlu: Erkeklerin Yüzleri Davul Gibi
Zeynep Beşerler’in oyun öncesi avm keyfi
Zeynep Beşerler’in oyun öncesi avm keyfi
Yıldız Tilbe Kırdı Geçti
Yıldız Tilbe Kırdı Geçti