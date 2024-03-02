Shakira, Cardi B ile bir araya geliyor

Shakira, Cardi B ile iş birliğini ilk kez özel olarak WhatsApp kanalında duyurdu. Müzik sektöründe heyecan yaratan bu duyuru, Shakira'nın yakında çıkacak olan "Las Mujeres Ya No Lloran" albümünde iki ikonik sanatçıyı ilk kez bir araya getiriyor.

Shakira'nın, 22 Mart'ta yayınlanacak olan "Las Mujeres Ya No Lloran" isimli albümünü WhatsApp kanalında duyurma kararı, platformun özel güncellemeler almanın yeni yolu olduğunun altını çiziyor. Albüm, dinleyicilere sektörün en etkili iki sanatçısı tarafından hazırlanmış etkileyici bir müzikal yolculuk sunmayı hedefliyor.

Duyurunun bir parçası olarak Shakira, WhatsApp kanalında albümün parça listesini de açıkladı. Shakira, WhatsApp kanalı aracılığıyla hayranlarıyla özel sahne arkası içerikleri ve güncellemeleri paylaşmaya devam ederek "Las Mujeres Ya No Lloran"ın arkasındaki yaratıcı sürece özel bir bakış sunacak.