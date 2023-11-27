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Sema Şimşek podyum kazasıyla korkuttu!

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Sema Şimşek podyum kazasıyla korkuttu!
Türkiye’nin en ünlü modelleri İzmir’de düzenlenen World of Fashion defilesinde gövde gösterisi yaparken Sema Şimşek, 31 yıllık kariyerinde ilk kez podyumda düştü.

Koreografisini Serkan Duman ve Gökhan Duman’ın gerçekleştirdiği Erkan Yılmaz defilesinde Özge Ulusoy, Demet Şener, Ece Gürsel, Sema Şimşek, Sezgi Sena Akay, Şebnem Schaefer, Gizem Özdilli ve Deniz Pulaş gibi isimler podyuma çıktı.
Avrupa’nın en büyük podyumunda gerçekleştirilen ve 2024’ün en iddialı abiye modellerinin görücüye çıktığı defilede yere kapaklanan Sema Şimşek’i kuliste büyük üzüntü yaşarken arkadaşlarının desteğiyle ikinci kıyafetiyle podyuma çıktı.
Sema Simşek düşmesi sonrası yaptığı açıklamada, “31 yıllık kariyerimde ilk kez böyle bir şey yaşadım. Çok utandığım anlar oldu. Arkadaşlarımın telkinleriyle ikinci kere podyuma çıkabildim” dedi.
Defilenin organizatörü Erkan Yılmaz, “Her yıl İzmir’e değer katan bu organizasyonu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.
Defileye katılan tüm mankenler hem Erkan Yılmaz’a hem de defilenin koreografisini üstlenen Serkan Duman ve Gökhan Duman’a teşekkür etti.

Kaynak:Haber Kaynağı

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