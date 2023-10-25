Protesto değil, keyfimden

Ünlü rap sanatçısı ve Dj Çağla Özdöker, işten işe koşmaya devam ediyor. Marjinal tavırlarıyla zaman zaman dikkatleri üzerine toplayan Çağla Özdöker, kazıttığı saçlarıyla yine odak noktası oldu. Bir şeyleri protestomu sorusuna, ne protestosu keyfimden cevabını veren Çağla Özdöker “Hayatımda hiçbir şeyi başkasının aklıyla yapmadım, benim aklım bana yeter saç ile protesto olurmu? Benim savunduğum güzel her haliyle güzeldir, kendini güzel gören kadınları saç kazıtmaya davet ediyorum” dedi. DJ performansı ile eğlence dünyasının gözde ismi olan Çağla Özdöker, Cuma ve Cumartesi akşamları, Karaköy floydbistro’da DJ kabinindeki performansına devam ediyor.