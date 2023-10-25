  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Protesto değil, keyfimden

Protesto değil, keyfimden

Yayınlanma:
Protesto değil, keyfimden
Ünlü rap sanatçısı ve Dj Çağla Özdöker, kazıttığı saçlarıyla ilgili "Saç ile protesto olurmu? Kendini güzel gören kadınları saç kazıtmaya davet ediyorum" dedi.
Ünlü rap sanatçısı ve Dj Çağla Özdöker, işten işe koşmaya devam ediyor. Marjinal tavırlarıyla zaman zaman dikkatleri üzerine toplayan Çağla Özdöker, kazıttığı saçlarıyla yine odak noktası oldu. Bir şeyleri protestomu sorusuna, ne protestosu keyfimden cevabını veren Çağla Özdöker “Hayatımda hiçbir şeyi başkasının aklıyla yapmadım, benim aklım bana yeter saç ile protesto olurmu? Benim savunduğum güzel her haliyle güzeldir, kendini güzel gören kadınları saç kazıtmaya davet ediyorum” dedi. DJ performansı ile eğlence dünyasının gözde ismi olan Çağla Özdöker, Cuma ve Cumartesi akşamları, Karaköy floydbistro’da DJ kabinindeki performansına devam ediyor.

cagla-ozdoker-kel.jpg

cagla-ozdoker-kel-001.jpg

Kaynak:Haber Kaynağı

Magazin
Nilperi Şahinkaya'dan hızlı alışveriş
Nilperi Şahinkaya'dan hızlı alışveriş
Tiyatro öncesi alışveriş
Tiyatro öncesi alışveriş
​​​​​​​Etkinlik günü
​​​​​​​Etkinlik günü
Rengarenk Gülben Ergen
Rengarenk Gülben Ergen
Yalı Çapkını'ndan Şok Aşk Bombaları: Hangi Oyuncular Gerçekte de Birlikte?
Yalı Çapkını'ndan Şok Aşk Bombaları: Hangi Oyuncular Gerçekte de Birlikte?
Emir Can İğrek Savaşa Hayır Dedi
Emir Can İğrek Savaşa Hayır Dedi
İynemli Ailesinde Şok Olay: Darp ve Uyuşturucu İddiası!
İynemli Ailesinde Şok Olay: Darp ve Uyuşturucu İddiası!