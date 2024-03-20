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Pınar Deniz’in, güzelliği göz kamaştırdı

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Pınar Deniz’in, güzelliği göz kamaştırdı
Pınar Deniz’in, güzelliği ve şık AVM tarzı ise göz kamaştırdı.

Ekranların güzel ve başarılı oyuncusu Pınar Deniz, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı. Öğlen saatlerinde tek başına geldiği Zorlu AVM’de ilk durağı dünyaca ünlü markaların ve mağazaların bulunduğu meydan katı olan güzel oyuncu, bir süre burada alışveriş yapıp yeni sezon ürünlerini inceledi. Alışveriş sırasında yanına gelen sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan başarılı oyuncu, yanına gelen sevenlerini kırmayıp tek tek hatıra fotoğrafı çektirdi. Muhabirlerin de fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz veren Pınar Deniz’in, güzelliği ve şık AVM tarzı ise göz kamaştırdı.

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