Onur Büyüktopçu’ dan yoğun tempo

Tek başına geldiği AVM’de bir süre mağazaları tek tek dolaşıp yeni sezon ürünlerini inceleyen başarılı oyuncu, ‘’koşuşturma devam ediyor, tiyatro harika ilerliyor kısacası yoğun tempo çalışıyoruz’’ dedi. Neşeli ve sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Onur Büyüktopçu, yanına gelen sevenlerini kırmayıp onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.