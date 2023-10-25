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Onur Büyüktopçu’ dan yoğun tempo

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Onur Büyüktopçu’ dan yoğun tempo
Oyunculuğunun yanı sıra sunduğu programlarla adından söz ettiren Onur Büyüktopçu, geçtiğimiz gün Zorlu alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

Tek başına geldiği AVM’de bir süre mağazaları tek tek dolaşıp yeni sezon ürünlerini inceleyen başarılı oyuncu, ‘’koşuşturma devam ediyor, tiyatro harika ilerliyor kısacası yoğun tempo çalışıyoruz’’ dedi. Neşeli ve sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Onur Büyüktopçu, yanına gelen sevenlerini kırmayıp onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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