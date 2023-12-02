Ömür Gedik'ten sahnede cesur pozlar

Güzel şarkıcı Ömür Gedik, geçtiğimiz akşam Günay Restaurant’ta sahne aldı.

Sevenlerinin karşısına siyah yırtmaçlı ve taşlarla kaplanmış göğüs dekolteli bir kıyafet ile çıkan Ömür Gedik, sahne tarzıyla göz kamaştırdı.

Verdiği kilolarla dikkat çeken Ömür Gedik, zayıflıktan yakınarak “Herkes kilo vermeye çalışıyor ama ben yeni yılda 10 kilo alacağım. Çok zayıflık da iyi değil” dedi. Muhteşem performansının yanı sıra enerjisiyle bir an olsun yerinden durmayan Gedik, kendisini dinlemeye gelen sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.