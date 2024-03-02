Merve Boluğur: Sosyal medyaya daha da yoğunlaşacağım
Yayınlanma:
Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan ünlü isim, “Sosyal medyaya çok önem veriyorum. Fotoğraf çekilmeyi de çok seviyorum. Hatta bu aralar sosyal medyaya daha da yoğunlaşmayı düşünüyorum” dedi.
Oyuncu Merve Boluğur, önceki gün İstinyePark'da objektiflere yansıdı.
Oldukça keyifli görünen Boluğur, arkadaşlarıyla kahve içip dedikodu yapacağını söyledi.
Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan ünlü isim, “Sosyal medyaya çok önem veriyorum. Fotoğraf çekilmeyi de çok seviyorum. Hatta bu aralar sosyal medyaya daha da yoğunlaşmayı düşünüyorum” dedi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.