Merve Boluğur: Sosyal medyaya daha da yoğunlaşacağım

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan ünlü isim, “Sosyal medyaya çok önem veriyorum. Fotoğraf çekilmeyi de çok seviyorum. Hatta bu aralar sosyal medyaya daha da yoğunlaşmayı düşünüyorum” dedi.