Melek Mosso'dan Sürpriz

İbrahim Erkal 'HÜRMET' albümünün büyük sürprizlerinden Melek Mosso 'Sen Aldırma' şarkısıyla hayranlarından ve müzik severlerden tam not aldı. Sözü ve müziği İbrahim Erkal'a ait şarkının düzenlemesini M. Zafer Karayazgan yaptı. Son dönemin en güçlü kadın yorumcularından biri olarak müzik dünyasına imzasını atan Melek Mosso, Sen Aldırma'daki eşsiz yorumuyla dinleyenleri mest etti.

Zamanın ruhunu yakalayan şarkılara imza atan ve 11 Mayıs 2017’de aramızdan ayrılan, arabesk fantezi müziğin en önemli isimlerinden İbrahim Erkal, iki yılı aşkın süredir üzerinde titizlikle çalışılan çok özel bir saygı albümüyle anılıyor.

Uzun zamandır yeni bir proje yayınlamayan, Unkapanı’nın en güçlü yapım şirketlerinden Ulus Müzik etiketiyle çıkacak İbrahim Erkal “Hürmet” albüm serisinin prodüktörlüğünü İskender Ulus gerçekleştirdi.

3 bölümden oluşan albümden, kısa aralıklarla, albümde her tarzın en güçlü yorumcularının yeniden hayat verdiği şarkılar dinleyicinin beğenisine üçlü gruplar halinde her ay sunulmaya devam ediyor.