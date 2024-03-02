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Lerzan Mutlu: Erkeklerin Yüzleri Davul Gibi

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Lerzan Mutlu: Erkeklerin Yüzleri Davul Gibi
Lerzan Mutlu, “Estetiği kadınlara daha çok yakıştırıyorum, erkekler yaptırınca yüzleri davul gibi oluyorlar.”dedi...

Başarılı ve güzel şarkıcı Lerzan Mutlu, geçtiğimiz gün Vadistanbul’da tek başına alışveriş yaparken görüntülendi.

Gün boyunca alışveriş merkezinde vakit geçiren Mutlu, günlerdir tartışılan erkeklerin ‘estetik’ yaptırması ile ilgili düşüncelerini paylaştı.

Lerzan Mutlu, “Estetiği kadınlara daha çok yakıştırıyorum, erkekler yaptırınca yüzleri davul gibi oluyorlar.”dedi...

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