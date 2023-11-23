Keremcem'den Sürprizli Konser

Uzun bir aradan sonra ilk konserimi gerçekleştiren Keremcem geçtiğimiz günlerde yayınladığı yeni teklisi Molekül'ü de söyledi. İki saate yakın sahnede eski ve yeni hitlerinin yanı sıra bazı sürpriz coverlar da seslendiren Keremcem, Şubat ayında çıkacak albümden hiç duyulmayan 4 şarkı da repertuvarında yer verdi.

Konser için kendi sosyal medya hesaplarından post atan sanatçı 'Hepinizi özledim .Bekliyorum...' notuna yanıt veren binlerce hayranı konser alanını hınca hınç doldurdu.