İynemli Ailesinde Şok Olay: Darp ve Uyuşturucu İddiası!

Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'nin ağabeyi olan Orçun İynemli hakkında, eşi Eda İynemli tarafından darp ve uyuşturucu üretimi suçlamalarıyla şikayette bulunuldu. İstanbul Beşiktaş'ta bulunan evlerinde meydana gelen bu olay, magazin gündemini sarsıyor.

22 Ekim'de Neler Oldu?

ddiaya göre, 22 Ekim günü Orçun İynemli ve eşi Eda İynemli, Beşiktaş'taki evlerinde alkollü bir ortamda tartışmaya başladı. Bu tartışma esnasında Orçun İynemli'nin eşini fiziksel olarak zarar verdiği öne sürüldü. Genç kadın bu durumu polise bildirdi ve eşi hakkında şikayette bulundu.

Uyuşturucu Maddeler Evi Sarıyor

Eda İynemli'nin ifadesi doğrultusunda, emniyet güçleri evde uyuşturucu madde üretimi yapıldığına dair araştırma başlattı. Yapılan detaylı aramada evdeki saksılarda uyuşturucu madde bulundu. Bu bulgular üzerine Orçun İynemli gözaltına alındı.

Orçun İynemli'den İtiraf: "Kullanmak İçin Üretiyordum"

Gözaltına alındıktan sonra ifade veren oyuncu, evinde uyuşturucu madde üretmeyi denediğini, ancak bu maddeleri satmak amacıyla değil, kişisel kullanım için yetiştirdiğini belirtti. Ayda 250 bin lira geliri olduğunu ve uyuşturucu satışından elde edeceği gelire ihtiyaç duymadığını ifade eden İynemli, haftada birkaç kez bu maddeleri kullandığını ve bağımlılık tedavisi görmek istediğini dile getirdi.

Adli Süreç Başlıyor

İfadesi alındıktan sonra Orçun İynemli, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik, oyuncunun yurt dışına çıkışını yasakladı ve her cumartesi günü karakola imza atmasına karar verdi. Şu an için soruşturma devam etmekte.