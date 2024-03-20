Hazal Kaya'nın Alışveriş Günü

Ekranların güzel ve başarılı oyuncusu Hazal Kaya, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

Öğlen saatlerinde tek başına geldiği Zorlu AVM’de ilk durağı dünyaca ünlü markaların ve mağazaların bulunduğu meydan katı olan güzel oyuncu, bir süre burada mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı.

Sempatik tavırlarıyla etrafına neşe saçan Hazal Kaya, muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz verdi.

Yanına gelen her sevenleriyle ayak üstü sohbet edip hatıra fotoğrafı çektiren başarılı oyuncu, spor ve şık AVM kombini ile de beğeni topladı.